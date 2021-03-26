Кенгуру раніше лазили по деревах: знайдено докази. Фото

Австралійські археологи вивчили кістки двох величезних стародавніх кенгуру з довгими шиями та прийшли до висновку, що вони належать до раніше невідомого виду.

Знахідка була знайдена в печерах Тілаколео на рівнині Налларбор в Австралії, повідомляє Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Кістки стародавніх тварин знайшла група вчених, яку склали докторка наук Наталі Уорбертон, професор Гевін Прідо, а також спелеологи Пол Дівайн і Єва Тейлор.

Спочатку скелети віднесли до виду кенгуру Wallabia kitcheneri, що жили близько 40 тис. років тому. Але, у зв'язку з новими відкриттями вид перейменували в Congruus kitcheneri, оскільки анатомія цих тварин не схожа на будову тіла валлабі, а їхня вага сягала 60 кг.

"Ми змогли з'ясувати, що представники цього вимерлого виду адаптувалися до лазіння по деревах – очевидно, щоб дістатися до рослинної їжі, недоступною тим, хто залишився на землі", – пояснила важливість відкриття докторка Наталі Уорбертон.

Дослідники також упевнені, що ця знахідка змінить укорінену думку про навколишнє середовище Австралії. Адже велике доісторичне вапнякове плато Налларбо відомо як унікальне місце на землі, де немає ні дерев, ні води, ні людей. Більш того, ця рівнина вважалася безлісною протягом мільйонів років.

"Ми думаємо, що близько чверті мільйона років тому на цьому місці був великий ліс", – заявив Гевін Прідо.

У цих кенгуру були потужні м'язи передніх лап, щоб піднімати і утримувати себе на деревах N. Warburton, Murdoch University

Тварини цього виду мали подвижні і довгі шиї, щоб оглядатися на деревах у пошуках їжі N. Warburton, Murdoch University

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