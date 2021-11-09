В Африке змея укусила туриста за пенис в туалете: началось гниение

Команда ученых из Нидерландов описала несчастный случай, случившийся с их соотечественником во время отдыха в южноафриканском заповеднике. 47-летнего мужчину за пенис укусила притаившаяся в местном туалете ядовитая змея.

Полосатая египетская кобра набросилась на туриста, когда он присел, сообщает издание Forbes, ссылаясь на доклад ученых. Яд проник под кожу и вызвал гниение пораженной области.

Через несколько минут после укуса нидерландец почувствовал острую боль и жжение в половом органе. Для пострадавшего вызвали медицинский вертолет, однако в больницу он добрался через три часа.

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Врачи сразу отметили неестественно розпухший насыщенно-фиолетовый пенис, поэтому срочно вкололи ему восемь доз противоядия. Туристу установили диагноз – некроз тканей и назначили лечение.

Когда состояние пациента стабилизировалось, медики отправили его к хирургу, чтобы удалить отмершие клетки эпителия. Врач зашил рану на мошонке и оставил там дренаж.

Спустя 9 дней мужчине разрешили вернуться в Нидерланды, где его продолжили лечить. Во-первых, произошло повторное удаление мертвых тканей из ствола пениса. Затем, через шесть дней, пациент вернулся в операционную, где пластический хирург взял часть кожи из паха мужчины и вшил ее в пенис, чтобы прикрыть дефект.

Уже через год повторный осмотр подтвердил, что у пацыента восстановилась чувствительность, а болевые ощущения полностью исчезли.

Ученые советуют внимательно смотреть вокруг в экзотических странах, где вас могут подстерегать змеи, потому что такие инциденты редко имеют хорошую концовку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Доминикане обнаружили гигантскую змею, которую пришлось поднимать с помощью крана. Видео с процессом перемещения животного стало вирусным.