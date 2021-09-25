Ужасная медицина, зарплата 400 грн в час и традиционное блюдо "путин": украинка – о жизни в Канаде

Украинка по имени Снежана уже более 8 месяцев живет в Канаде. Эмигрировала девушка, казалось бы, не так давно, но уже сполна ощутила все прелести и недостатки жизни в этой стране.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL Снежана рассказала правду, почему осталась жить в Канаде и с какими сложностями столкнулась после переезда. А также поведала о плюсах и минусах жизни в Канаде и назвала цены на продукты, аренду и покупку жилья.

Я из города Павлоград Днепропетровской области. На самом деле, очень люблю свою страну, историю и культуру. Во время обучения в аграрной академии я много путешествовала, участвовала в европейских программах для студентов, пожила в нескольких странах. В первый раз я поехала в Германию и увидела совсем другую жизнь и других людей – более свободных и открытых. С тех пор появилась идея переехать, но не знала куда. Мы с мужем продумывали разные планы, в итоге остановились на Канаде – это экономически сильная страна, к тому же ее иммиграционная программа существует давно и хорошо работает. Все четко и понятно, а не так, как в Европе, где очень трудно получить паспорт.

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Я живу здесь 8 месяцев, мой муж дольше. Желание вернуться назад иногда возникало в первые месяцы, когда было очень тяжело психологически. Приходилось много работать – здесь вообще все много трудятся, плюс языковой барьер. Нужно было сделать все документы, а в пандемию ничего не работало. Все это давалось нелегко, к тому же еще и адаптация – ее проходит каждый. И, как сказала моя знакомая, которая поменяла уже 2 страны, – "старая версия человека умирает и рождается новая".

Первое, что удивляет – люди. Встречаешь на улице прохожих – все улыбаются, здороваются, желают хорошего дня, это было так странно. Едешь в лифте с абсолютно незнакомым тебе человеком и обсуждаешь погоду, ковидные ограничения, собак, кошек – так просто, как будто вы знаете друг друга сто лет.

По последним данным, в Канаде проживает около 1,3 млн украинцев. В городе Эдмонтон находится большая украинская диаспора. Мне кажется, живут украинцы здесь просто отлично. Канада – страна, которая всячески поддерживает культуру своих иммигрантов. У нас проводят украинские фестивали, выставки, а премьер-министр может надеть вышиванку. К тому же, здесь очень много канадцев с украинскими корнями, у которых до сих пор наши фамилии: Козак, Бойко, Гончарук.

Бывают конечно и проблемы у эмигрантов, но все решаемо, поскольку есть много организаций, как государственных, так и церковных, которые могут помочь буквально со всем: документами, жильем, юридическими вопросами, работой, языком.

Любой иммигрант вам скажет, что медицина здесь ужасная. Но если вы при смерти, вам окажут медицинскую помощь на таком высоком уровне, который многим странам и не снился. Если же вам просто нужно увидеть врача и проконсультироваться – готовьтесь к "семи кругам ада". Тут все очень странно: вам нужен семейный врач, записи к нему вы можете ждать и 3 месяца, а если вам необходимо обследование – то и более полугода. Медицина бесплатная и у каждого жителя Канады есть карта, под которую подвязаны все ваши болезни и обследования. К тому же многие работодатели предоставляют бенефиты (выгодные предложения) своим работникам в виде дополнительной страховки, которая покрывает стоматолога, массажиста и окулиста, поскольку в Канаде это довольно дорогое удовольствие. А если вам выписали лекарства, то заплатите вы только 10-20% от стоимости.

С пандемией больницы справляются, но в период пика провинции помогали друг другу и совместными усилиями потихоньку справились.

Конечно, бизнес пострадал и здесь. Многие закрыли свое дело, не выдержав, хотя Канада и помогала, как могла, своим жителям. Город, где я живу, Драмхеллер – туристический и как-то смог продержаться.

Летом в нашей провинции Альберта были сняты все ограничения, поскольку 70% населения было вакцинировано. И людей наехало очень много. Все начало работать, набирать обороты, стали открываться новые магазины, парки развлечений.

С начала сентября, когда дети пошли в школу (а детей до 12 лет не вакцинируют), началась новая волна и масочный режим вернули. На данный момент привито 80% населения. Вакцинацию пытаются всеми силами дожать, но пока только университеты заставляют обязательно иметь прививку и только некоторые отдельные предприятия.

По приезде в Канаду чаще всего платят минимальную зарплату, она в каждой провинции разная. В Альберте, где живу я, – 15 долларов в час (400 грн. – Ред).

70% рынка труда в Канаде – в тени. На хорошую работу берут по рекомендациям или вас могут заметить, если вы посещаете, например, курсы профориентации для иммигрантов, или пошли учиться в местные колледжи. Скажу честно – сложно найти хорошую работу, когда тебя никто не знает, поэтому многие становятся волонтерами, чтобы как-то засветится и получить рекомендацию. Но каких-то сложностей с тем, что ты иммигрант, нет, поскольку это бы восприняли как дискриминацию, а с этим здесь очень строго. К слову, в резюме вы не указываете свой возраст и не вклеиваете свою фотографию.

Оценивая этот вопрос, учитывайте, что минимально в час вы зарабатываете 15 долларов. Еще в Канаде налог считается отдельно, то есть вы не видите его в цене, но видите в финальной сумме.

Яйца 10 шт – 3 доллара (80 грн).

Хлеб – 0,9-1,5 доллара (около 26 грн) (в основном он для тостеров, то есть его еще нужно поджарить, и я очень скучаю по нашему украинскому черному хлебу).

Молоко 4 литра – 5 долларов (133 грн).

Мы за продуктами ездим раз в неделю, уходит до 100 долларов – это семья из 2-х человек.

Отличия между украинской и канадской кухней конечно же есть. К примеру, сосиски и колбаса тут невкусные. Возможно, причина в том, что за составом следят и не добавляют слишком много усилителей вкуса. Очень много разнообразного мяса, поскольку провинция Альберта является производителем. Фрукты, овощи продаются все время. Зимой их привозят из Мексики, в основном, а летом из соседней провинции, где теплее и тогда цена ниже.

Традиционное блюдо канадцев "путИн" – это картошка-фри, политая специальным соусом и сыром, мне нравится. Поскольку Канада – многонациональная страна, каждая нация ест то, что привыкла. Соответственно, и купить здесь можно все, что ты хочешь. Кстати, тут есть украинские магазины.

Эта страна дает тебе возможность делать все, что ты хочешь, к тому же у тебя есть на это финансовые возможности. Здесь красивая природа и люди стараются этим наслаждаться. Популярны хайкинги (походы), катание на каяках, лодках, гольф, теннис, хоккей, керлинг. Зимой – катание на коньках, это, кстати, бесплатно, лыжные трейлы (тропы), горки. Иногда по вечерам семьи собираются с друзьями и жарят барбекю на заднем дворе (конечно, если это не ограничено пандемией). Кто-то ходит на завтрак к друзьям, соседям, где тебя угостят панкейками с кленовым сиропом. Много домов на колесах, люди выезжают на природу и живут, так сказать, в полудиких условиях. Почему в полудиких? Кемпинги оснащены электричеством, туалетами, душем и водой.

Плюсы: добрые, улыбчивые люди, финансовая стабильность, удобная жизнь (туалеты в лесу, например), обеспечение комфортной жизни для людей с инвалидностью.

Минусы: все живут в кредит, буквально. Дом, авто, образование – все в кредит. Стоимость жилья иногда просто неподъемная. Также слишком много беженцев и политика государства – помочь всем подряд. Я считаю, это нечестно. Кто-то много работал, учился, переучивался, чтобы сюда приехать и, приехав, работает на 2-х работах, чтобы на ноги встать. А кому-то просто государство дает вид на жительство и пособие. Но это такая партия при власти, сейчас в Канаде выборы и, возможно, что-то поменяется.

Отличие между Канадой и Украиной. Канада более безопасная, у нас стеклянная дверь и мы иногда вообще ее не закрываем. В Украине же даже бронированная дверь не дает тебе чувство защищенности. Также Украина более продвинутая прям во всем, тут же почти все сферы отстают в развитии.

1. "В Канаде очень холодно". Зимой у нас действительно холоднее, чем в Украине, но самые сильные морозы до -40 могут быть пару недель и все, затем температура в пределах -10.

2. "Канадцы говорят на двух языках". Нет. Французский язык мало кто знает, в основном это жители провинции Квебек.

3. "Столица Канады – Торонто". Нет, Оттава, а то многие думают, что Торонто или Ванкувер. Это всего лишь крупные и популярные города.

Мы платим 800 долларов (более 21 тысячи грн) в месяц за квартиру с двумя спальнями в маленьком городке возле Калгари. Это, можно даже сказать, дешево. Более новые квартиры или часть дома от 1200-1500 долларов (более 31 тыс. грн). Если брать крупные города типа Ванкувера, Торонто – аренда от 2500 долларов (более 66 тыс. грн). Вся недвижимость покупается в кредит и платится чуть ли не всю жизнь. Люди так привыкли жить и это считается нормальным. Банки дают кредиты под маленькие проценты.

Стоимость жилья в маленьком городке от 200 тысяч долларов, а в большом от миллиона долларов. К примеру, если взять дом за 300 тысяч долларов, заплатив около 50 тысяч первый взнос, в месяц будешь платить около 1300-1400 долларов, плюс коммунальные, которые, к слову, тоже очень дорогие. Мы платим 100 долларов за свет, 100 долларов за интернет, 90 долларов за мобильную связь. Как вы понимаете, отпуск мы берем очень редко и ненадолго.

Кто-то приезжает и устраивается на самую простую работу, но зарплаты тебе вполне хватает спокойно жить. Но чаще всего иммигранты довольно успешные. Вырвавшись из страны, где ничего не мог, здесь ты расправляешь крылья и покоряешь все новые вершины. Многие идут учиться, защищают лицензии и занимают вполне хорошие должности. Многие открывают свой бизнес и занимаются своим любимым делом. В Канаде это не так сложно, как в Украине.

Я сейчас на распутье, нужно придумать, кем я хочу быть. Мечтаю о своем бизнесе – аграрном, но пока все в далеких планах. Сейчас у меня спокойная работа в туристической сфере, где достаточно моего уровня английского языка.

В Канаде культ автомобилей. И это как комфорт, так и проблема. Мы живем в маленьком городке и чтобы выпить кофе, нужно идти 3 км – все магазины на краю города, поэтому без авто тут никуда. В больших городах есть все: автобусы, трамваи, метро, такси, но и пробки на дороге. Если ты поедешь в какое-то популярное место во время длинных выходных, все парковки будут заполнены и негде будет оставить свой автомобиль.

Отличия с Украиной огромные. Приветливые водители в белых рубашечках, которые любят свою работу. Чистые автобусы с кондиционером сделают поездку суперкомфортной. Метро поможет добраться куда угодно и очень быстро. Стоимость конечно выше, чем в Украине, но можно сэкономить, купив проездной. К тому же тут действуют много программ для новых иммигрантов и работающих родителей.

Достопримечательности в Канаде

Просто без ума от природы в Канаде. Я живу в Альберте и у нас есть национальный парк Банфф – это самое красивое место на земле, по моему мнению. Голубые озера, ели, которые достают до небес, и скалистые горы. Много диких животных, развлечений, исторических мест. Если и есть рай, то он здесь.

Провинция Британская Колумбия – это зеленая часть Канады и самая прекрасная. На номерных знаках на авто так и пишут: Beautiful British Columbia (Прекрасная Британская Колумбия).

Ванкувер – самый зеленый город нашей планеты и океан с турами, где можно увидеть китов.

Торонто, Ниагарский водопад – когда с одной стороны Канада, а с другой уже США.

Туризм очень развит, как раз с 7 сентября открыли границы. Если вы полностью вакцинированы – добро пожаловать в Канаду, если нет – нужно будет отсидеть 2 недели карантин.

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