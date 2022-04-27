Легендарная песня 'Ой у лузі червона калина' стала вирусной по всему миру. Видео

Композиция "Ой у лузі червона калина...", которую в первые дни войны в центре Киева с оружием в руках исполнил фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, стала вирусной по всему миру. В сети появилось видео, на котором легендарную песню спели музыканты из Малайзии, США, Индии, Южной Африки, Италии, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Канады, Бразилии, Польши, Южной Кореи, Финляндии и Германии.

Ролик создал латвийский режиссер и продюсер Иво Цеплевич. Он разместил клип на личной странице в Facebook.

Одна из главных целей видео – поддержка онлайн-хаба Ukraine Helpers, а также привлечение внимания людей со всех уголков земного шара к жестокой войне РФ против Украины.

Видео дня

Видеоряд к песне, символизирующей бесстрашную борьбу украинского народа за независимость и суверенитет, начинается с цитаты президента Украины Владимира Зеленского, которую он произнес перед мировыми артистами на церемонии вручения премии "Грэмми" 3 апреля этого года:

"Музыка все равно прорвется. Мы защищаем нашу свободу. Чтобы жить. Любить. Звучать".

Следует отметить, что впервые "Червона калина" прозвучала в 1914 году в постановке Степана Чарнецкого "Солнце руины". Но на самом деле, история композиции начинается еще раньше. Дело в том, что театральный режиссер создал ремейк народной песни, которая была популярна во времена Богдана Хмельницкого, в XVII веке. Позже, в 1875 году, собиратели украинского наследия и деятели национального движения Владимир Антонович и Михаил Драгоманов записали и опубликовали старинную песню.

Однако именно в обработке Чарнецкого музыкальное произведение обрело популярность. Поспособствовало этому и то, что в начале Первой мировой войны песню подхватили украинские сечевые стрельцы. Композицию признали гимном этого добровольческого легиона.

В годы Второй мировой войны песня стала популярной и среди воинов УПА, а уже в 1980-х ее начали исполнять на протестных митингах и даже концертах.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Белянах (Варшава) священнослужитель Войчех Дроздович во время пасхальной мессы 18 апреля в костеле Непорочного зачатия Девы Марии решил необычным образом поддержать Украину. Настоятель римско-католического прихода включил на колонке песню "Ой у лузі червона калина" в исполнении украинских звезд и предложил прихожанам спеть композицию вместе. Посмотреть видео можно в нашем материале.