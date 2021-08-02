7 самых известных гей-клубов Украины: заведения в Киеве, Харькове и Одессе. Фото

Гей-клуб – это заведение, куда приходят преимущественно представители ЛГБТ-сообщества. Чаще всего такие места имеют особую атмосферу и собственный стиль, который отличает их от других ночных заведений.

В Украине существует немало гей-клубов, однако большинство из них известны только в узких кругах. Но в Киеве и других больших городах есть несколько примечательных мест, где ничего не помешает быть собой.

OBOZREVATEL решил сделать подборку самых известных гей-клубов Украины.

1. Pomada

Где находится: Киев, ул. Заньковецкой, 6

"Pomada" открыт с 2005 года. К сегодняшнему дню это место заняло лидирующую позицию среди гей-клубов Киева.

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Внутри есть три основных помещения:

Белый зал для некурящих, с баром, мягкой мебелью и большим плазменным экраном.

Красный зал с тремя зашторенными кабинками для уединения с партнером и открытыми посадочными местами.

Зеркальный зал с танцполом, оформленный мозаикой из зеркал.

Почти каждую ночь в клубе проходит травести-шоу, которое ведут три примадонны жанра Фрида Бакс, Бэлла и Айседора. Гостьями "Помады", а также приглашенными артистками часто бывают Дана Нэйшнл, Таис, Шура, Присцилла и многие другие.

2. LIFT

Где находится: Киев,ул. Большая Васильковская, 72

Еще один популярный ночной гей-клуб в центре Киева. По выходным в заведении не протолпиться. Внутри расположились два больших танцпола и стойки для диджеев.

Отметим, что это место найти сложно, поскольку на нем нет вывески и опознавательных знаков. Нужно зайти в офисное здание, подняться на 4-й этаж и пройти охрану.

С понедельника по четверг и в воскресенье вход в Lift свободный. В пятницу и субботу для мужчин до 00:00 вход бесплатный, позже обойдется мужчинам в 100 грн, а девушкам – 150.

3. Andy Bar

Где находится: Киев, ул. Крещатик, 12

Это место идеально подходит для погружения в мир клубов для представителей ЛГБТ. Посетители одеваются очень стильно и демонстрируют завидную пластику на танцполе. Часто в "Andy Bar" захаживает сам Франциско Гомес, члены Freak Balet, актеры и ведущие топовых каналов.

Кроме того, тут очень позитивная атмосфера.

Также в заведении есть специальная затемненная комната, где каждый желающий может получить презервативы и смазку.

Вход бесплатный только для парней. Девушкам по пятницам и субботам придется отдать за вход 120 грн.

4. Андрогин

Где находится: Киев, Гарматная улица, 26/2

"Андрогин" – это ночной гей-клуб с грандиозными шоу-программами.

В заведении есть два зала: европейский с шестиметровым потолком, огромной сценой, баром и танцполом и русский с большим лабиринтом, в который не советуют ходить одному.

Эти залы также отличаются музыкой: в первом играет зарубежный house, electro и progressive, а во втором – хиты русско-украинской эстрады.

5. Барбазан

Где находится: Харьков, ул. Рымарская, 19

Кафе-бар "Барбазан" воплотил в себе интерьер средневекового замка. Здесь вы найдете кованую мебель, шкуры и свечи.

Для любителей бильярда есть стол, а те, кто не разделяет интереса к игре, смогут посмотреть любимые спортивные мероприятия на плазменных экранах.

Отметим, что заведение сложно найти из-за отсутствия вывесок.

6. Тема

Где находится: Одесса, ул. Пушкинская, 6

Самый известный гей-клуб Одессы – это "Тема". Персонал в заведении – исключительно парни. Особенностью является и отсутствие сидячих мест в барном зале. Столики есть только в уединенных комнатах в отдельном крыле заведения.

При этом, в клубе довольно много пространства для танцев.

7. JAM

Где находится: Харьков, пер. Подольский, 12

Клуб "Джем" является уникальным заведением города из-за шоу-программы с мужским и женским стриптизом, выступлениями травести-див, стендапом с эротическими вкраплениями.

Одним из развлечений клуба является караоке-бар, где регулярно проводятся песенные конкурсы. Есть кальян, караоке, огромная танцплощадка, бар и живая музыка.

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