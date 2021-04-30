Топ-7 небанальных маршрутов по Украине на майские, которые точно впечатлят

Тревел-блогер Макс Узол из реалити "У кого больше?" поделился подборкой необычных мест в Украине, где можно провести майские праздники.

Он предложил семь маршрутов для путешествия, среди которых – дворец в Качановке, Страусиная ферма в Ясногородке и конный завод.

"Это самая высокая гора центра Украины. Находится она возле села Максимовка Полтавской

области, – рассказал Макс Новому каналу. – Уникальность ее в том, что она стоит прямо на берегу Днепра! То есть, Кременчугского водохранилища. Виды там шикарные! На берегу под горой есть песчаный пляж, на котором можно пожить в палатках. Под горой – заброшенный рыбхоз со старыми ржавыми судами. Этакий "музей корабликов".

Сама гора каждый год понемногу размывается Днепром и обваливается, поэтому стоит увидеть, пока она еще есть. А еще на берегу полно голубой глины, которая, говорят, полезна для кожи.

Это огромная территория с озерками, лебедями, утками, множеством зелени, холмами, традиционными украинскими домиками и деревянными церквями. Там проводят гуляния с конкурсами, играми, концертом и ярмаркой. Даже если в этом году празднования не будет, стоит просто прийти туда, чтобы насладиться природой.

Это очень живописное место. Водяники – горнолыжный курорт. Но весной и

летом – просто красивенный большой холм в траве и ромашках. Прямо на склоне есть маленький деревянный отель с дивным видом на озеро и огромные деревянные ветряные мельницы. Они стоят рядом, так что можно подойти и сделать несколько эффектных фото. А еще недалеко есть Букский каньон с отвесными скалами и порогами.

Это тот самый дворец, где снимали "Крепостную". Очень ухоженное здание с колоннами, танцевальным залом с роялем и богатым парком. В свое время здесь "тусили" Шевченко, Гоголь, Глинка и еще многие знаменитые люди искусства. Недалеко от дворца можно увидеть старый сахарный завод прямо на озере. Кстати, по дороге на Киев можно еще заехать во дворец Галаганов в Сокиринцах. Там сейчас аграрный колледж, но старую архитектуру сохранили.

Это огромный парк, где бегают не только страусы, но и верблюды, ослы, буйволы. Еще можно

заказать обед из страусиного яйца и даже арендовать домик на территории.

У монастыря огромная и ухоженная территория с собственным мини-парком животных: ламы со страусами бегают, разные декоративные птички щебечут. Еще на территории есть дворец Хоецких, мосты, ротонды, балюстрады.

Очень современный и красивый конный завод с отелем для лошадей. Иногда можно попасть на соревнования по конкуру. А еще здесь можно увидеть маленьких лошадок, которым буквально несколько дней от роду.