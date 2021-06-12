ТОП-10 самых красивых улиц мира: чем они славятся. Фото

В каждой стране, городе есть улица, которая славится вкусной едой, интересными заведениями и развлечениями. Там вы сможете ознакомиться с местной культурой и историей.

Также можно пообщаться с множеством занимательных людей и попробовать различные вкусности. О том, как выглядят самые красивые улицы мира, и что там есть интересного – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Смит-стрит, Мельбурн

Улица имеет долгую и неоднозначную историю. Там вы найдете все: от шумных футбольных пабов до изысканных винных баров, магазинов виниловых пластинок.

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Выпить и посидеть в уютной атмосфере можно в баре Above Board. В гастрономе Alimentari можно купить еду, например, вкусную лазанью или сыр. Отыскать уникальные ретро-предметы можно в Vintage Garage.

Пасео-де-Сан-Хуан, Барселона

Эта обсаженная деревьями улица охватывает четыре отдельных района. Там можно посетить такие бутики как Baylina, Bar Oller и Verdú, а также стильные рестораны Granja Petitbo и ChichaLimoná. Эта улица действительно выделяется тем, что ставит на первое место пешеходов и велосипедистов – велосипедные дорожки расположены по всей улице.

Кроме того, там можно посмотреть на эпическую копию Статуи Свободы и различные атрибуты масонов в Biblioteca Arús. В ресторане Sant Joan можно попробовать "блюдо дня", а в магазине Norma просмотреть огромную коллекцию графических романов.

Саут-Банк, Лондон

Эта улица имеет хорошую атмосферу и энергию, продуктовые рынки, галереи и т.д. В магазине The Polish Deli London можно купить традиционные копченые свиные колбаски, приготовленные на гриле, поданные с салатом, солеными огурцами и разливным пивом. Также там есть один из самых популярных кинотеатров в Великобритании BFI Southbank.

Сан-Исидро, Гавана

Улица славится коваными балконами, деревянными жалюзями и древними колониальными кварталами в современном стиле. Сан-Исидро – это будто отображение художественного холста на открытом воздухе. Там есть ставни, стены и заброшенные дворы, которые окрашены аэрозольной краской с изображением птиц и зверей.

Бульвар Сансет, Лос-Анджелес

Там есть множество ресторанов с вкусностями. Например, вы можете попробовать сладкие и соленые японские закуски, рисовое вино в саке-баре Echo Park OTOTO.

Кроме того, можно уютно посидеть на свежем воздухе, почитать книги, выпить пива, а также посмотреть комедийное шоу или концерт в Stories Books и Café.

Witte de Withstraat (Витте де Витстрат), Роттердам

Эта главная улица проходит через центр города. На ней есть множество галерей, рестораны и клубы с шумными вечеринками. В баре под названием Ballroom можно попробовать вкусные стейки, а в художественном комплексе посмотреть необычные выставки.

Руа Трес Риос, Сан-Паулу

Центр одного из исторических районов Сан-Паулу был домом для нескольких поколений семей иммигрантов, которые на протяжении веков переезжали в Бразилию из Италии, Кореи, Греции, Боливии, Восточной Европы и других стран. Там также можно вкусно поесть в ресторанах, барах и кафе.

Гаджи Лейн, Сингапур

В начале 2000-х улица начала привлекать арендаторов, которые со временем сделали ее более оживленной. Сейчас это центральный элемент одного из исторических районов города.

Руа Родригес де Фариа, Лиссабон

Вдоль улицы расположены рестораны, магазины, студии, коворкинг и множество объектов стрит-арта. Сейчас это главная достопримечательность в районе Алькантара в Лиссабоне, который называют "городом в городе".

Калле Темс, Буэнос-Айрес

Улица известна своим разнообразием кухни. Также там есть бар Tres Monos, который считается одним из лучших в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, если Турцию украинцы уже успели объехать вдоль и поперек, то Албания все еще остается терра инкогнита среди европейских курортов. И там, и там красивейшая природа, чистое море и исторические достопримечательности.