ТОП-10 самых красивых улиц мира: чем они славятся. Фото
В каждой стране, городе есть улица, которая славится вкусной едой, интересными заведениями и развлечениями. Там вы сможете ознакомиться с местной культурой и историей.
Также можно пообщаться с множеством занимательных людей и попробовать различные вкусности. О том, как выглядят самые красивые улицы мира, и что там есть интересного – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
- Смит-стрит, Мельбурн
Улица имеет долгую и неоднозначную историю. Там вы найдете все: от шумных футбольных пабов до изысканных винных баров, магазинов виниловых пластинок.
Выпить и посидеть в уютной атмосфере можно в баре Above Board. В гастрономе Alimentari можно купить еду, например, вкусную лазанью или сыр. Отыскать уникальные ретро-предметы можно в Vintage Garage.
- Пасео-де-Сан-Хуан, Барселона
Эта обсаженная деревьями улица охватывает четыре отдельных района. Там можно посетить такие бутики как Baylina, Bar Oller и Verdú, а также стильные рестораны Granja Petitbo и ChichaLimoná. Эта улица действительно выделяется тем, что ставит на первое место пешеходов и велосипедистов – велосипедные дорожки расположены по всей улице.
Кроме того, там можно посмотреть на эпическую копию Статуи Свободы и различные атрибуты масонов в Biblioteca Arús. В ресторане Sant Joan можно попробовать "блюдо дня", а в магазине Norma просмотреть огромную коллекцию графических романов.
- Саут-Банк, Лондон
Эта улица имеет хорошую атмосферу и энергию, продуктовые рынки, галереи и т.д. В магазине The Polish Deli London можно купить традиционные копченые свиные колбаски, приготовленные на гриле, поданные с салатом, солеными огурцами и разливным пивом. Также там есть один из самых популярных кинотеатров в Великобритании BFI Southbank.
- Сан-Исидро, Гавана
Улица славится коваными балконами, деревянными жалюзями и древними колониальными кварталами в современном стиле. Сан-Исидро – это будто отображение художественного холста на открытом воздухе. Там есть ставни, стены и заброшенные дворы, которые окрашены аэрозольной краской с изображением птиц и зверей.
- Бульвар Сансет, Лос-Анджелес
Там есть множество ресторанов с вкусностями. Например, вы можете попробовать сладкие и соленые японские закуски, рисовое вино в саке-баре Echo Park OTOTO.
Кроме того, можно уютно посидеть на свежем воздухе, почитать книги, выпить пива, а также посмотреть комедийное шоу или концерт в Stories Books и Café.
- Witte de Withstraat (Витте де Витстрат), Роттердам
Эта главная улица проходит через центр города. На ней есть множество галерей, рестораны и клубы с шумными вечеринками. В баре под названием Ballroom можно попробовать вкусные стейки, а в художественном комплексе посмотреть необычные выставки.
- Руа Трес Риос, Сан-Паулу
Центр одного из исторических районов Сан-Паулу был домом для нескольких поколений семей иммигрантов, которые на протяжении веков переезжали в Бразилию из Италии, Кореи, Греции, Боливии, Восточной Европы и других стран. Там также можно вкусно поесть в ресторанах, барах и кафе.
- Гаджи Лейн, Сингапур
В начале 2000-х улица начала привлекать арендаторов, которые со временем сделали ее более оживленной. Сейчас это центральный элемент одного из исторических районов города.
- Руа Родригес де Фариа, Лиссабон
Вдоль улицы расположены рестораны, магазины, студии, коворкинг и множество объектов стрит-арта. Сейчас это главная достопримечательность в районе Алькантара в Лиссабоне, который называют "городом в городе".
- Калле Темс, Буэнос-Айрес
Улица известна своим разнообразием кухни. Также там есть бар Tres Monos, который считается одним из лучших в мире.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, если Турцию украинцы уже успели объехать вдоль и поперек, то Албания все еще остается терра инкогнита среди европейских курортов. И там, и там красивейшая природа, чистое море и исторические достопримечательности.