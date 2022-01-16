Барахло из СССР, высокие цены и безвкусная еда: топ-27 ловушек для туристов в странах ЕС

В странах ЕС существует много туристических ловушек, где с помощью всевозможных уловок пытаются вытрясти из путешественников как можно больше денег. К тому же некоторые достопримечательности привлекают настолько много посетителей, что насладиться отдыхом в таких местах просто невозможно.

Издание BuzzFeed собрало 27 крупнейших ловушек для туристов, путешествующих по странам Европы, о которых рассказали пользователи Reddit.

Город Дубровник в Хорватии

Дубровник – древний город, который можно считать памятником Европы эпохи Возрождения. Он расположен на Адриатическом побережье в южной части Хорватии. Однако, как отмечают местные жители, Дубровник хорошо смотрится только издалека.

Старый же город, где расположена львиная часть архитектурных достопримечательностей, давно превратился в беспорядочное нагромождение кафе, ресторанов и агентств, обслуживающих туристов. А посетителей с селфи-палками здесь столько, что за ними сложно разглядеть шедевры архитекторов эпохи Ренессанса.

Видео дня

Heathrow Express в Лондоне

В столице Великобритании лучше избегайте поездок на Heathrow Express – вы просто переплачиваете за обычное путешествие в аэропорт. Просто поинтересуйтесь в интернете или у местных, как вам лучше туда добраться, и они посоветуют вам более дешевый и удобный маршрут.

Италия

Путешествуя по Италии лучше избегать кафе и ресторанов, расположенных вблизи достопримечательностей. Очень вероятно, что большинство из них окажутся просто ловушкой для туристов. Одним из основных признаков является наличие нескольких языков в меню или фотографии блюд. А если на улице еще есть официанты, которые приглашают посетить их – это характерное указание на то, что это ловушка для туристов.

Город Гальштат в Австрии

Как отмечают опытные путешественники – если вы видели Гальштат только по фотографиям в интернете, то вы фактически видели все место. Обычно лучшие кадры делаются с двух одинаковых ракурсов, а город хоть и красивый, но переполненный сувенирными лавочками и толпами туристов. Вы ничего не потеряете, если поедете в одну из соседних приозерных деревень, которые мало в чем уступают Гальштату.

Лестер-сквер в Лондоне

Эту лондонскую площадь называют просто гигантской ловушкой для туристов. Большинство баров здесь очень дорогие, а качество ресторанов, несмотря на цены, довольно низкое. К тому же в других частях города можно найти вещи и места отдыха получше, еще и по более низкой цене.

Рестораны в Париже

Лучше избегать кафе и ресторанов, расположенных вблизи Эйфелевой башни, Лувра или Нотр-Дама. Скорее всего, вы заплатите огромные деньги, а будете есть замороженную пищу. Лучше выбрать место отдыха в более спокойных районах, удаленных от популярных туристических маршрутов.

Музеи пыток в Тоскане

Путешествуя по этому региону Италии лучше избегайте распространенных музеев пыток. Их называют плохой попыткой испугать туристов и заработать на них. Если вы побывали в одном музее – то фактически видели их все.

Рестораны в Испании

Если в испанском ресторане подают обед примерно в полдень – это, скорее всего, ловушка для туристов. Обычно здесь обедают с 14:30 до 16:00. Можно ориентироваться на один характерный признак: если там не едят местные жители – лучше избегайте такого места.

Миконос и Санторини

Некоторые называют эти два острова просто огромными ловушками для туристов. Не нужно тратить огромные деньги на Миконос и Санторини, когда есть множество других греческих островов, которые не уступают им по красоте, но гораздо дешевле.

Rue des Bouchers/Beenhouwersstraat в Брюсселе

Посещая Брюссель лучше избегать улицы Rue des Bouchers/Beenhouwersstraat. Доверчивые туристы думают, что это милый лабиринт из пешеходных улочек, но на самом деле там, как отмечают местные, расположены самые плохие рестораны города.

Меню там продублированы на 12 языках, а снаружи подстерегают приветливые официанты, которые приглашают туристов на угощение – вопиющий признак того, что на вас здесь хотят хорошо заработать.

Октоберфест в Мюнхене

Если вы хотите посетить всемирно известный пивной фестиваль, то не нужно сразу ехать в Hofbräuhaus. Там действительно негде развернуться из-за толпы туристов. Вы ничего не потеряете, если посетите Октоберфест в одном из других городов Баварии, ведь пивоварни там почти в каждом поселке.

Checkpoint Charlie в Берлине

Местные отмечают, что музей Холодной войны Checkpoint Charlie – это одна из самых больших ловушек в столице Германии. Как музей его считают посредственным, а актеры, с которыми можно фотографироваться, слишком дороги. К тому же "советские" сувениры, а скорее хлам времен СССР, который там продают, можно найти где угодно по значительно более низкой цене.

Замок Бран в Румынии

"Логово" знаменитого графа Дракулы довольно переоценено. Это совершенно типичный румынский замок, ничем не отличающийся от других. Единственная его особенность в засилье туристов и больших ценах.

Голубая лагуна в Исландии

Известный санаторий с геотермальными источниками считается достаточно дорогим местом. Ведь для страны, которая известна количеством горячих источников, 40-60 евро за посещение – кусачая цена. К тому же на этом сюрпризы для туристов не заканчиваются, ведь внутри за обычный тост с авокадо просят 20 евро.

В то же время в Исландии есть геотермальные источники, которые можно посетить бесплатно, а спа-процедуры будут значительно дешевле.

Рестораны и магазины в Венеции

Путешественники не слишком советуют проводить много времени в местных ресторанах и магазинах. Обычно там слишком завышены цены, ориентированные на туристов.

Не стоит заказывать там рыбу или морепродукты, ведь это обойдется в целое состояние. Некоторые заведения вообще пытаются обмануть посетителей, отмечая в меню мелким шрифтом, что цена указана не за тарелку, а за 100 граммов.

Темпл-Бар в Дублине

Это один из старейших районов Дублина, где расположено много пабов. Из-за огромного количества туристов, цены здесь завышены. Интересно, что вне этого района тоже много приличных заведений, где цены не будут столь кусачими.

Королевская миля в Шотландии

Королевская миля – это одно из украшений Эдинбурга, она начинается возле Эдинбургского замка и спускается в Холирудский дворец. Сюда лучше приходить на рассвете и наслаждаться видом. Но вот ходить в магазины или заказывать экскурсии слишком дорого. К тому же удивительный вид на Королевскую милю открывается с местной автостоянки.

Нугавн

Посещая район Нугавна в Копенгагене, лучше избегать тамошней пищи. Можно смело идти туда ради прогулок и фото, но рестораны и кафе действительно дорогие. Значительно лучшую и более дешевую еду можно найти в других районах города.

Паэлья на ужин в Испании

Как отмечают местные, лучше избегать ресторанов, где к ужину подают паэлью. Дело в том, что это угощение здесь обычно едят на обед, а если его предлагают вечером – это характерный признак туристической ловушки.

Смартшопы в Амстердаме

Смартшопы – это магазины, специализирующиеся на продаже психоактивных веществ. Продавцы утверждают, что у них можно приобрести продукты, содержащие THC (соединение, вызывающее ощущение "кайфа"). Однако на самом деле, как говорят местные, там не продают каннабис. Поэтому если чем-то подобным заманивают доверчивых туристов – это скорее мошенничество.

Подъем на Эйфелеву башню

Опытные путешественники знают, что не стоит платить 25 евро за подъем на вершину Эйфелевой башни в Париже. Вы должны отдать деньги и ждать очереди, чтобы получить тот самый вид на столицу Франции, который можно бесплатно наблюдать с крыши универмага Printemps Haussmann.

Путешествия по Португалии

Особенно популярным регионом Португалии среди туристов является Алгарве. Местные советуют путешественникам избегать больших городов, в особенности Албуфейры. Там настолько огромное количество туристов, баров и разнообразных кафе, что трудно отдохнуть. Поэтому лучше посетить район Сагреша и побережья Висентины, усеянные замками и великолепными пейзажами.

Такси в Будапеште

Как отмечают путешественники, лучше не пользоваться услугами уличного такси на улицах Будапешта. Лучше использовать для этого приложения. Многие туристы попадали в темные и даже опасные ситуации, воспользовавшись услугами уличного такси.

Рынок Монастираки в Афинах

Возле Акрополя расположен рынок Монастираки, который может показаться привлекательным местом для туристов. Но на самом деле там в большинстве своем куча сувенирных магазинов с завышенными ценами и низким качеством товаров.

К тому же здешние узкие улочки заполнены мелкими лавочниками, предлагающими такой же товар. Поэтому следует избегать этой площади во время прогулок по Афинам.

Бульвар Лас-Рамблас в Барселоне

Как отмечают местные жители, это просто улочка наполненная "стереотипными" магазинами, не имеющими ничего общего с каталонской культурой. А также предупреждают, что в ресторанах там подают замороженную паэлью, и рекомендуют обходить это место как можно дальше.

Елисейские поля в Париже

Это действительно поражающий по своим размерам проспект. Но на самом деле это просто нагромождение дорогих магазинов, переполненных тротуаров и карманников. Но все же есть причина хотя бы раз побывать там – возможность своими глазами увидеть Триумфальную арку.

Пизанская башня

Как отмечает многие туристы, Пиза – это просто место для одного фото. Когда вы сделаете известный на весь мир кадр с "поддержкой" падающей башни, там просто нечего делать. Сиенна, Сан-Джиминьяно, Монтериджони и Лукка – значительно лучшие места для путешествия по этому региону.

Как сообщал OBOZREVATEL, Одесса попала в рейтинг британского издания The Independent как город, который следует посетить в 2022 году. В этом списке оказались населенные пункты из разных стран, а первую позицию занял австрийский город Вена.