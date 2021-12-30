Украинский город попал в топ лучших направлений для туристов

Одесса попала в рейтинг британского издания The Independent как город, который стоит посетить в 2022 году. В этом списке оказались населенные пункты из разных стран, а первую позицию занял австрийский город Вена.

Как сказано на сайте The Independen, в Одессе туристы смогут насладиться и красивой архитектурой XIX века, и морем (в частности пляжем Аркадия). Среди плюсов эксперты также назвали то, что в Украину можно приехать без виз.

В статье также сообщается, что в Одессе есть богатое историческое наследие, удобное транспортное сообщение из аэропорта в центр города, выгодные цены на проживание в местных отелях.

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Британское издание напомнило, что недавно в этот украинский город запустили прямые рейсы из Лондона, что существенно упростит отпуск в Одессе.

Рейтинг туристических городов по версии The Independen, в которые нужно поехать в 2022-м:

Вена (Австрия); Ханья (Крит, Греция); Неаполь (Италия); Париж (Франция); Сеул (Южная Корея); Каунас (Литва); Осло (Норвегия); Сплит (Хорватия).

Напомним, ранее в сети показали, как в Одессе выглядела знаменитая улица Дерибасовская в XIX – начале XX века. Улица, которой исполнилось уже 210 лет, сперва часто меняла названия (Садовая, Гимназская, Рибасовская, позже – Чкалова), но с 19 ноября 1941 года носит одно имя.

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