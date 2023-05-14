Страна нелегалов, мяса и вина: что удивляет туристов в Аргентине

Родина танго и официальный амбассадор самых вкусных в мире стейков. Именно так можно описать Аргентину, объединившую в себе столько всего: от шумных вечеринок до святых мест, от продажи запрещенных веществ до проповеднических туров. Чем же удивляет туристов эта страна?

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Мясо. Очень много мяса

Аргентина – мировой рекордсмен по обьемам поедания мяса. Каждый гражданин этого государства за год съедает примерно 50 килограммов только говядины, не считая птицы, свинины или дичи.

В то же время аргентинцы практически не употребляют рыбу. Почти весь улов, измеряемый сотнями тонн каждый день, идет на экспорт.

Мировая столица вина

В Аргентине производят больше вина, чем в любой другой стране Латинской Америки. В мировом же рейтинге она занимает четвертое место, уступив лишь Италии, Франции и Испании.

Любители хорошего вина отмечают, что местные сорта уникальны во многих смыслах. Прежде всего, это связано с тем, что вино здесь делают из винограда, который еще в колониальные времена завезли из Европы. Сейчас эти сорта на территории ЕС не выращивают из-за того, что они не могут перенести холодные зимы. В Аргентине они очень хорошо прижились.

Неудивительно, что местные жители употребляют этот алкогольный напиток очень часто. Здесь даже принято в заведениях питания подавать бокал вина практически к любому блюду.

Долголетие и пристрастие к пластическим операциям

Аргентинцы могут похвастаться очень хорошим показателем средней продолжительности жизни – 77 лет. Сами они считают, что секрет такого долголетия в хорошей экологии и большом количестве мяса. Но большинство иностранцев видят его в другом.

В этой стране достаточно хорошо развита медицина, да еще и доступна она практически каждому. Кроме того, здесь очень серьезно относятся к психологическому здоровью. Так, по открытым данным, на каждые 100 тысяч жителей государства приходится 150 психологов. В некоторых городах даже есть так называемые "психологические районы", где клиники расположены на каждом шагу.

А еще здесь очень любят пластические операции. Каждый тридцатый аргентинец хотя бы раз в жизни что-то менял в своей внешности. Пластика здесь такая дешевая, что сюда приезжают даже иностранцы, чтобы немного подкорректировать какие-то недостатки.

Большое количество нелегалов

Около 750 тысяч человек в Аргентине проживают нелегально. Однако им за это ничего не делают. В стране не существует закона о депортации, поэтому мигрантов здесь не трогают. Они спокойно устраиваются на работу, арендуют или покупают жилье, женятся. Единственное, что государство не дает таким лицам никаких социальных гарантий, не выплачивает больничные и пенсии.

В Аргентину ежегодно приезжает очень много людей: как туристы или работники. Украинцы, например, для въезда не должны оформлять визу и могут находиться здесь 90 суток. Кстати, такие же условия посещения действуют для соседнего Уругвая, так что можно целых полгода провести в зажигательной Латинской Америке (или даже больше).

Очень много правил поведения

Аргентинцы – невероятно вежливые люди, которые всегда стараются соблюдать правила. При встрече здесь принято целоваться в щечку или просто пожимать руки. Здесь здороваются со всеми: продавцами в магазинах, малознакомыми соседями, просто проходящими мимо людьми. Прощаться тоже нужно в обязательном порядке.

А еще здесь есть один непонятный нам жест. Если аргентинец во время разговора покрутит пальцем у виска – не торопитесь обижаться. Он таким образом обещает обдумать то, что вы сказали, а не намекает на какие-либо психологические расстройства.

Футбольные каникулы

Аргентина – футбольная страна. Практически 100% ее населения обожают эту игру. И не удивительно, ведь тамошняя национальная сборная дважды завоевывала кубок на чемпионате мира, а Буэнос-Айрес имеет наибольшую на планете концентрацию ФК.

Здесь живут настолько преданные фанаты, что на официальном уровне разрешено школьникам и студентам во время важных матчей пропускать занятия, чтобы поболеть за свою команду.

Мышонок Перес вместо зубной феи

Аргентинские дети верят, что их молочные зубы из-под подушки ночью забирает мышонок Перес. Взамен пушистик кладет несколько монет. Об этом даже сняли мультфильм "Приключения мышонка Переса", который в 2006 году смотрели все дети страны.

Еще несколько фактов напоследок

Политические партии Аргентины имеют свои сорта пива.

Страна является одним из самых крупных экспортеров лимонов в мире. Более 20% всего производства этих цитрусовых приходится именно на Аргентину.

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