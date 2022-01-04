Снега по колено: в какие страны следует ехать за настоящей зимой

Как же иногда хочется плюхнуться в снег и нарисовать ангела, как в детстве? А еще прокатиться на санках, слепить большую белую бабу и почувствовать атмосферу рождественских праздников.

OBOZREVATEL подобрал 5 самых заснеженных стран мира, где стоит побывать.

Внимание! Все страны изменили или серьезно усилили правила въезда из-за роста заболевания новым штаммом коронавируса Омикрон. Перед поездкой обязательно проверяйте условия посещения той или иной страны.

Бытует мнение, что норвежцы знают около 10 оттенков снега. И не удивительно, ведь страна покрыта белым "одеялом" практически пол года: с ноября по апрель. Поэтому здесь очень развит горнолыжный туризм, а на некоторых курортах почти всегда сверкают белые склоны.

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Однако не следует думать, что во всей Норвегии постоянно холодно и выпадают осадки. Расположение страны между океаном, северным полюсом, горами и морем обуславливает разнообразный климат. Так, на южном побережье температура лишь иногда опускается ниже нуля и редко бывают дожди. А в районе Карасейк зимой мороз до 40 градусов и постоянно заснежено. Так что выбирать место отдыха следует исходя из ваших пожеланий.

К тому же в Норвегии можно наблюдать уникальное природное явление – полярное сияние. Он идеально дополняет отпуск яркими впечатлениями и невероятными эмоциями.

Островное государство со всех сторон омывается холодными водами Атлантического океана. Уже с октября ночь становится столь длинной, что солнечного света почти нет. Однако теплое течение, которое проходит у берегов Исландии, не дает разыграться морозам.

А вот со снегом в государстве все хорошо. Его здесь много всю зиму и еще половину весны. Однако ситуацию усугубляют сильные ветры, которые в прямом смысле сдувают все на своем пути. Опытные же туристы знают, что в этот период Исландия невероятно хороша несмотря ни на что.

Зимняя Швейцария – это настоящая сказочная страна, завораживающая голубыми оттенками далеких пейзажей. Высокие Альпы покрыты снегом, вокруг – непроходимые густые леса и уютные деревни. Все это наполняется особой магией, когда идешь по хрустящему ковру и вдыхаешь морозный воздух.

При этом в северных регионах страны температура держится на уровне –5, а влажность воздуха незначительна. Этот климат очень удобен для зимних видов спорта. Вероятно, поэтому здесь находятся самые популярные горнолыжные курорты мира.

В разных частях одной из самых северных стран мира зима длится от 3 до 7 месяцев. Она здесь холодная, ветреная и темная. Однако местные жители настолько привыкли к таким условиям, что без сетования пробивают себе путь в школу или на работу через снежные тоннели. Осадки в этот период практически не прекращаются. За последние несколько лет на территории Финляндии выросла популярность горнолыжных видов спорта. При этом сюда стали приезжать туристы со всего мира.

Каждую зиму приходят новости из Канады об аномальном снеге, который засыпает дома чуть ли не до самой крыши. Иногда кажется, что это выдумки, но сотни фотографий в социальных сетях доказывают обратное. И действительно, в холодное время года в некоторых частях страны осадки превышают норму в несколько раз и все пространство покрывается толстым слоем снега.

Ранее OBOZREVATEL писал о лучших курортах мира, куда следует поехать именно зимой.