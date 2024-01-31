Сколько стоит приготовить борщ в Швейцарии: Иванна Онофрийчук сняла видео с супермаркета, где только капуста обошлась в 350 грн

Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук после полномасштабного вторжения РФ в Украину уехала в Швейцарию. На днях звезда решила приготовить там борщ, для чего отправилась на закупку в один из местных супермаркетов. Стандартный борщевой набор обошелся знаменитости почти в 2400 гривен.

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Онуфрийчук зафиксировала на камеру свой продуктовый шоппинг. Соответствующее видео она разместила на личной странице в Instagram.

Начала Иванна с картофеля – за 700 грамм заплатила 1,15 франка, то есть 50 гривен. За килограмм свеклы в Швейцарии придется отдать 5,30 франков – 230 гривен, в это время телезвезда за два овоща среднего размера отдала 4,30 франков, то есть целых 188 гривен. Две морковки и три луковицы стоили 22 и 26 гривен соответственно.

Неприятно поразила Онуфрийчук цена за капусту. Во-первых, в магазине не было качана маленького и среднего размера – только большие. Во-вторых, за одну капусту ведущая отдала целых 8 франков, то есть почти 350 гривен. Недешевым оказался и чеснок – 50 гривен за одну головку.

"Лучше в гривны ничего не переводить", – в шутку отметила известная украинка.

Попали в продуктовую корзину ведущей также зелень, фасоль, томатная паста и хлеб. Иванна поделилась: "Вообще, все продукты в супермаркетах здесь делятся на обычные и био. Биопродукты, как я думаю, это те, в которых нет или меньше нитратов. Но обычно они дороже, чем обычные".

Покупка сметаны уменьшила кошелек Иванны на 2,80 франков – 122 гривны. Что касается мяса, то звезда выбрала телятину, поскольку ее муж не ест свинину. После этого ведущая отправилась на кассу. Финальная сумма, которую она увидела на чеке, составляла 54,55 франков. То есть, если украинцы в Швейцарии решат побаловать себя домашним борщом, то должны быть готовы потратить почти 2400 гривен.

"С учетом, что украинским беженцам выделяют финансовую помощь 300 франков в месяц, то порадовать себя борщом получится не часто", – заключила Онуфрийчук.

Как писал OBOZ.UA ранее, Иванна Онуфрийчук рассказала, что Швейцария действительно имеет немало неудобств и проблем. Об общепринятых правилах, которые нельзя нарушать, хлеб по 200 гривен и дорогое жилье – читайте в материале.

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