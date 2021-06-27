Море зацвело и позеленело, а берег усеян мертвыми креветками: что происходит на курортах Одессы

В Одесской области зацвело Черное море, а на берегу Хаджибейского лимана образовалось кладбище креветок. Отдыхающие жалуются на грязную воду. Медики советуют воздержаться от купания в цветущей морской воде.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Черное море в районе Одессы вновь зацвело. Отдыхающие сообщают, что вода стала зелено-оливкового цвета, там много водорослей.

"На некоторых частных пляжах водоросли еще убирают. А на городских они гниют на берегу и издают противный запах. Купаться неприятно. Однако отдыхающим деваться некуда, раз уж приехали – дышат этими испарениями и получают ванны из водорослей", – рассказала киевлянка Анастасия Симоненко, которая сейчас загорает в Одессе.

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Больше всего цветение заметно в районе Аркадии и Малого фонтана. На Одесских форумах пользователи публикуют свежие фото, где на берегу видны широкие полосы зеленых водорослей.

Специалисты говорят, что это цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae, они достаточно токсичные. Виной всему сильные дожди и жара.

"Дело в том, что наши земли перегружены органикой, удобрениями, которые с сильными дождями попадают в реки, а затем в море. Их содержание превышает норму в десять и более раз. Поэтому они в буквальном смысле в воде вспыхивают как пожар в сухом лесу. Примерно через две недели они отмирают и падают на дно в виде ила, который начинает гнить. Процесс гниения забирает кислород и на глубине возникает замор. Все живое, что не успело убежать со дна, например, мидии, рапаны – гибнет и тоже начинает разлагаться", – поясняет OBOZREVATEL ситуацию инженер Одесского филиала института биологии южных морей НАН Украины Александр Куракин.

Такая же ситуация происходит и в лиманах под Одессой. Вода там малоподвижна и прогревается намного быстрее, поэтому все эти процессы там выражены сильнее. В результате в последние дни берег Хаджибейского лимана на Одещине буквально усеян погибшими креветками. Как сообщают одесситы, в некоторых местах этот слой достигает 15 см.

Куракин также отмечает, что из-за цветения водорослей и кислородного голодания в море исчезают мидии. Если раньше на глубине 20-80 м в северо-западной части Черного моря находилось 9/10 запасов всех мидий, то теперь их количество упало в 10 раз.

Грозят водоросли и людям. "Сейчас начали появляться водоросли-переселенцы из других районов мирового океана. Например, nodularia. Она очень токсична. В Черном море она обитает давно, но ранее не давала таких бешеных вспышек как сейчас. Эта водоросль одна из немногих, которые видны даже из космоса. Зеленые разводы на глади Черного моря – это и есть nodularia", – поясняет Куракин.

Купаться в такой цветущей воде не гигиенично. А опасны они в том случае, если человек при купании наглотается воды и будет плавать под водой с открытыми глазами.

Также экологи отмечают, что после сильных дождей вода из лиманов переливается в Черное море, обычно этот процесс идет в обратном направлении. А поскольку в лиманы смыло очень много органики, и теперь в воде мало кислорода, то через пару недель в Черном море в районе Одессы начнется замор. Следует ожидать еще более бурного цветения водорослей.

Врачи не советуют купаться в море, когда там цветут водоросли. "Они выделяют токсины, которые действуют на различные внутренние органы человека: печень, почки, нервную систему. Также они могут повреждать слизистую оболочку глаз, рта. Могут появиться даже кожные высыпания", – говорит семейный врач с Харьковской области Виктор Науменко.

Чаще всего от такой воды страдают дети, у них может проявиться аллергия. Также купание в таком море противопоказано пожилым людям, и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Врач советует вовсе отказаться от купания в цветущем море, лучше провести время на берегу.

Однако в Одесском областном лабораторном центре Минздрава Украины сообщают, что взяли пробы на 22 пляжах города и региона. Вода там соответствует всем государственным нормам. Только в Хаджибейском и Днестровском лиманах из 10 проб одна по санитарно-химическим показателям не соответствует нормам. И то только в Хаджибейском лимане.