Румынский замок Кантакузино, где снимали сериал ''Уэнздей'', можно посетить за 270 гривен: где находится и как добраться

Сериал "Венздей", который стал рекордсменом на стриминговой платформе Netflix, снимали в Румынии. В частности, для главных сцен академии для изгоев "Невермор" был выбран замок Кантакузино. Его можно посетить за умопомрачительно низкую цену – всего 270 гривен.

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О том, где находится достопримечательность и как до нее добраться, пишет NV. Это место уже стало популярной локацией для туристов (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кантакузино расположен в румынских Карпатах, а именно – в городе Буштень. В сериале многие элементы замка были добавлены на монтаже с помощью графики.

Площадь поместья 3148 квадратных метров. Оно было построено на земле охотничьего домика Кантакузинов в течение около 10 лет.

Строительство Кантакузино было завершено в 1911 году. В свое время оно было летним домом для аристократа и политика князя Георге Григоре Кантакузино.

Дизайн локации разработал архитектор Григорие Черчез. В имении есть четыре павильона и оригинальные аркадные балконы. Именно их и можно увидеть в сериале.

Поместье окружено садами, которые представляют собой сторожевую башню, внутренний дворик и каменные аллеи. Последние ведут в семейную церковь. Также в нем есть несколько фонтанов.

Во время Второй мировой войны замок был национализирован. Тогда всю его оригинальную мебель, произведения искусства и осветительные приборы разграбили. До 1989 года оно служило больницей, а после свержения президента социалистической Румынии Николае Чаушеску, замок вернулся к правнучке князя Йоанны Кантакузино.

Daily Mail пишет, что в 2008 году немецкий юрист и застройщик Курт Нойшитцер купил Кантакузино с целью превратить его в гольф-лыжный курорт. Но местное правительство пока не дало ему разрешения. При этом, известно, что Нойшитцер уже потратил 3,1 миллиона долларов на реставрацию замка. В частности, он установил в нем новые системы электричества, сантехники и отопления.

Таким образом пока замок является туристическим местом. В нем действует художественная галерея – уже были представлены работы Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Винсента Ван Гога и Анри Матисса. Также в замке есть ресторан и парк.

Билеты в Кантакузино стоят от 270 грн. А еще – замок можно арендовать для вечеринок, корпоративов или свадьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Уэнздей" всего через неделю после премьеры стал хитом и установил новый рекорд Netflіx. Ремейк культовой "Семейки Адамсов", режиссером которого выступил талантливый Тим Бертон, стал самым популярным англоязычным сериалом недели, превзойдя успех "Очень странных дел".

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