Рекордно высокие цены в Буковеле: отдых дороже, чем в Румынии, Чехии и Венгрии

После праздников цены на зимних курортах должны были значительно снизиться. Но что-то пошло не по плану и к старому Новому году стоимость отпуска в Буковеле снова побила все рекорды. Что сколько стоит в украинских Карпатах – в подборке OBOZREVATEL .

Здесь придется раскошелиться. Цены в Буковеле сейчас не ниже, чем на подобных курортов Европы. А местами даже выше.

Доступ к трассам стоит от 550 грн. При этом платить придется за пользование ски-пассами по тарифам высокого сезона:

1 день – 1050 грн;

3 дня – 2 900 грн;

7 дней – 5 800 грн.

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Для сравнения, недельный абонемент в Венгрии на ски-пасс в среднем стоит €122 (3865 грн), в Румынии и Чехии – примерно €140 (4436 грн).

Выбор жилья на курорте достаточно велик. От номеров в отелях до частных домов с террасами и лаунж-зонами. Однако в период с конца декабря по начало января найти бюджетные варианты практически невозможно. Даже в нескольких километрах от курорта стоимость составляет 300-700 грн за человека.

Цены на отели возле трасс варьируются от 1100 до 37400 грн за ночь. Выбрать можно один из нескольких вариантов:

кровать в хостеле – от 1100 грн;

двухместный стандартный номер – от 3200 грн;

полулюкс – от 4000 грн;

люкс – от 4400 грн;

дом или апартаменты – 6 800 грн.

Многие туристы жалуются в социальных сетях на непомерно высокие цены в кафе и ресторанах Буковеля. Средний обед на двоих стоит от 800 гривен. При этом обычный кофе обходится практически вдвое дороже, чем в любом другом городе Украины.

Приблизительные цены на курорте:

борщ в хлебной тарелке с салом – от 155 грн.;

картофель с мясом – от 110 грн;

банош со шкварками и брынзой – от 240 грн.;

бограч – от 240грн;

овощная нарезка – от 145 грн.

У самих трасс поесть можно не дешевле, чем за тысячу. Кофе здесь стоит от 120 грн, бутерброды и пирожки – 50-60 грн, глинтвейн – от 100 грн. Однако от этого людей меньше не становится. Как на местной ярмарке, так и в ресторанах нужно выстоять очередь, чтобы сделать заказ.

Не пугают туристов и карантинные ограничения. Масочного режима здесь придерживаются далеко не повсюду. Однако в большинстве заведений питания все же проверяют свидетельство о вакцинации. Это же направление украинцы выбирают из-за того, что здесь обустроена значительно лучшая инфраструктура, чем на соседних карпатских курортах.

Ранее OBOZREVATEL писал, где в Европе самые низкие цены на горнолыжные курорты и почему украинцы жалуются на отечественные места отдыха..