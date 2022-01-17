Ужасные условия и высокие цены: туристы рассказали всю правду об украинских зимних курортах

Горнолыжный сезон в самом разгаре, а в социальных сетях десятки недовольных украинцев сетуют на отечественные курорты. Главные претензии касаются, как ни странно, самых известных направлений.

Что вызвало возмущение у туристов в Буковеле, Славском и Драгобрате – в подборке OBOZREVATEL .

То, что отпуск в Буковеле – дело не из дешевых, уже никого не удивляет. Но даже опытные туристы в этом году жалуются на очень высокие цены. Борщ по 300 гривен и кофе по 120 – это перебор даже для такого курорта.

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Однако это не единственный недостаток, который обнаружили украинцы. В сети гуляют десятки фотографий с толпами людей у подъемников. Туристка Леся пишет: "На Буковеле невероятные очереди. На популярные подъемники нужно стоять 40 мин. А в остальном, Карпаты невероятны".

Пользователь Facebook Наталья тоже возмущается: "Для тех, кто собирается на лыжи, примите во внимание. Л*х-Даун по Буковельски. Километровые очереди"

Другие туристы делятся своими фотографиями, на которых можно увидеть, как сотни туристов скопились у подъемников. О соблюдении карантинных условий и речи не идет.

Кто бывал в Славском, знает главные проблемы этого курорта. Высокие цены, низкое качество обслуживания и дороги, по которым невозможно проехать. Туристы массово жалуются на то, что это направление не обеспечивает нормальные условия для проживания и катания на лыжах. При этом стоимость отпуска здесь не дешевле, чем за границей.

Володимир делится своими впечатлениями от этого направления: "В Славском значительно дороже, чем в Австрии, просто эти расходы и размыты во времени, и скрыты. Добавить к скипасу в Славском стоимость доезда на уазике к горе (в Австрии скибусы бесплатные), страховку (в Славском нет), спасателей, медпункт, инфоцентр, паркинг, службу безопасности, гарантию от производителя подъемника, что он не застынет, периодический сервис всего железа и энергосети, все что нужно для соблюдения и проверки соблюдения охраны труда (этого всего тоже в Славском нет) , затем сосчитайте количество и удобство подъемников в Австрии и Славском, и Австрия выйдет раза в 4 таньше (дешевле – Ред.)".

Также туристы недовольны подйомниками и говорят, что "за одну поездку сто раз прощаешься с жизнью".

Несколько туристов, отдыхавших на Драгобрате в этом году, жалуются на ужасные условия проживания на курорте. У кого-то пропадал свет и невозможно было заказать еду в местном кафе. Другие же сетуют на длинные очереди.

Пользовательница Facebook Александра пишет: "Это ад, обворовывание, отсутствие электроэнергии и как результат – неработающие подъемники. Три дня пыток, а не отдых в горах".

Подобное впечатление от курорта осталось у еще одной туристки – Яны: "Здесь на сутки может пропасть свет и не будут работать кафе и подъемники. Здесь нет банкоматов. Здесь нет снежных пушек. Здесь только пешком, на лошадях или на "таблетке", никакого такси. Здесь зимой может идти ливень как из ведра. Здесь кресла работают очень редко, потому что то ветер, то туман, то нет электричества. Здесь каждый подъемник у владельца и платить каждый раз надо отдельно".

Однако многие туристы сходятся на том, что украинские Карпаты сами по себе очень хороши. И сюда следует ехать хотя бы для того, чтобы насладиться чудесными видами.

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