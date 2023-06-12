Райские острова: экзотические курорты, поражающие своей красотой

Безлюдный пляж, экзотические виды, вы, немного уставшие от жары, но вдохновленные окружающей красотой, шагаете невероятным пляжем и слышите только, как хлопает вода. Разве это не мечта?

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К сожалению, сначала карантин, а затем война отобрали у украинцев возможность путешествовать. Турагентства массово закрываются, а простым людям сейчас как-то не до отдыха. Однако если вы все же выкроили несколько дней на себя, рассмотрите возможность понежиться на одном из этих островов.

Мальдивы

Расположенные в Индийском океане, Мальдивы известны своими белоснежными пляжами, теплой прозрачной водой и богатством коралловых рифов. Здесь вы найдете многочисленные курорты, предлагающие разнообразие развлечений и отличный сервис.

Мальдивские острова стереотипно считаются дорогим направлением. Но и здесь можно найти варианты бюджетного отдыха. В частности, на островах есть немало недорогих вилл, аренда которых стоит всего 50-60 долларов в сутки. Кроме того, поселившись чуть дальше от пляжей, можно сэкономить немалые деньги.

Бора-Бора, (Франция)

Роскошный остров Бора-Бора славится своими увлекательными лагунами, ярко-голубой водой и бескрайними пляжами. Здесь можно остановиться в бунгало и наслаждаться невероятными видами на горы и океан.

Кроме того, на этом курорте часто устраивают яркие вечеринки. На них приглашают ведущих диджеев со всего мира, поэтому на это стоит посмотреть.

Бали (Индонезия)

Остров привлекает туристов тропическими видами, живописными уголками и дружеской атмосферой. Здесь вы найдете курорты на разный вкус – от переполненных иностранцами до отдаленных и спокойных.

В последнее время благодаря блогерам и туристическим программам многие узнали, что на Бали очень низкие цены. Основным расходом для вас станет покупка билетов, чтобы сюда добраться. Дальше все будет обходиться в копейки. Ведь здесь каждый может позволить себе роскошное жилье и питание в лучших ресторанах. Однако обратите внимание на то, что на острове действует так называемый "сухой закон", то есть алкоголь находится под полным запретом.

Крит (Греция)

Самый большой остров Греции, Крит, со всех сторон омывается прозрачными водами Средиземного моря. Здесь можно найти как оживленные пляжные курорты, так и тихие уголки, которые подарят вам покой и отдых.

Это направление идеально подходит для семейного отпуска с детьми. Здесь редко увидишь шумные вечеринки, повсюду – приветливые местные жители, а правоохранительная система работает отлично. Да и развлечений здесь немало. Так что вам с малышами будет чем заняться.

Гавайские острова (США)

Гавайи находятся в Тихом океане и являются популярным местом для пляжного отдыха. Как правило, сюда приезжают американцы, реже – европейцы. Выбирают это направление из-за невероятных видов, высокого уровня обслуживания и разнообразия развлечений.

Стоит отметить, что каждый островок здесь имеет свою атмосферу. Так одни в высокий сезон наполняются молодежью и студентами, приехавшими посерфить и от души потанцевать в местных клубах. На других же курортах в это время царит тишина и покой. Такое распределение является большим преимуществом этого направления.

Фиджи

Около 110 из более чем 320 островов этой экзотической страны ежегодно принимают туристов. Расположенные в Тихом океане, курорты Фиджи предлагают прекрасные белые пляжи, теплую воду и много возможностей для занятий водными видами спорта, такими как дайвинг и сноркеллинг.

Приезжают сюда как ценители активного отдыха, так и любители понежиться под солнышком. Цены на этом направлении низкими назвать сложно. Но здесь все равно стоит побывать хотя бы раз в жизни, чтобы насладиться местной красотой, познакомиться с культурой и посетить вкусные деликатесы национальной кухни.

Пхукет (Таиланд)

Пхукет является одним из самых известных пляжных курортов Таиланда. Однако здесь всегда так много людей, что для уединения он точно не подходит. Сюда стоит приехать, если вы любите экзотическую кухню, яркие вечеринки и активный отдых. Для более спокойного отпуска рекомендуем обратить внимание на другие острова Таиланда.

Конечно, есть много других отличных направлений, которые также подходят для пляжного отдыха, но эти семь мест относятся к самым популярным среди туристов.

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