Дорогие квартиры и проблемы с трудоустройством: украинка – о жизни в Чехии

Украинка по имени Анна, родом из Закарпатской области, уже более полутора лет проживает в столице Чехии, Праге. После работы учительницей в сельской школе она планировала немного подработать за границей, однако не думала, что останется жить там на постоянной основе.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL Анна рассказала свое первое впечатление о стране и объяснила, почему же все-таки осталась жить в Чехии. Также эмигрантка отметила плюсы и минусы чешской жизни и существенные отличия с Украиной. Девушка назвала цены на продукты, аренду жилья и призналась, кем работают эмигранты и какая минимальная зарплата в Чехии.

Об эмиграции в Чехию

Я родом из Закарпатской области, Иршавский район, село Ильница. Переехала из Украины, поскольку хотелось каких-то изменений в жизни. Я работала в школе-интернате и на тот момент моя зарплата составляла 800 грн (0,5 ставки, 2015 г. – Ред.). Именно тогда подруга предложила попробовать поехать на заработки в Чехию.

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Первая работа в Чехии была 28 дней на заводе, где мы чистили все ото льда в морозильной камере. В тот же период также подрабатывала помощницей официанта в отеле. На то время я получила зарплату 12 тысяч крон (15 тысяч грн). Позже я поехала работать в Чехию на 3 месяца, а впоследствии и на полгода. Сейчас я уже 1,5 года живу здесь.

Конечно, очень хочу вернуться на родину, каждый день об этом думаю. В Украине все родные, друзья и близкие люди, которые и держат меня там.

Об украинцах в Чехии

Поскольку я девушка из деревни, когда впервые приехала в Чехию, меня поразило абсолютно все: их архитектура, транспорт, система и люди. По официальным данным, украинцев в ​​Чехии много, а если брать неофициальную статистику, то их еще больше. Сюда едут на заработки, поскольку людям банально нужны деньги. Чаще всего эмигранты сталкиваются с такими проблемами как: найти хорошее жилье, работу и честного работодателя. Прежде чем ехать в другую страну, надо уметь в первую очередь постоять за себя. Кроме того, нужно знать родной язык той страны, куда переезжаешь.

Медицина в Чехии

Медицинское страхование в Чехии нужно всем, как эмигрантам, так и местным жителям, поскольку, если что-то произойдет, вам с личного кошелька нужно будет платить большие деньги за лечение.

Страхование одного человека стоит в месяц от 2 тысяч крон (2500 грн). К тому же, медицинское страхование может компенсировать 60% вашей заработной платы, если вы, например, попадаете в больницу и вам делают операцию.

О ситуации с коронавирусом в городе

Я живу в Праге и, конечно же, коронавирус наложил отпечаток на всех жителей этого города. Очень много людей потеряло работу и возможность для нормального существования (у кого-то есть кредиты, ипотеки, которые нужно своевременно выплачивать). За этот период открылось очень много интернет-магазинов и различного типа работы в сети, где люди могут заработать хоть какую-то копейку, несмотря на национальность. Также стоит заметить, что сейчас уже все возвращается на свои места и потихоньку начинают работать гостиницы, магазины и т.д.

Прививку против COVID-19 еще не ввели как обязательную в Чехии, пока она больше добровольная. Честно говоря, уже переходит в добровольно-принудительную, поскольку в ресторан, бассейн, кино ты зайти не можешь без вакцинации или ПЦР-теста. Кроме того, государство выделяет бесплатно ежемесячно на каждого человека специально 2 ПЦР-теста и 3 обычных, если ты не хочешь вакцинироваться.

Зарплата в Чехии

Минимальная зарплата в Чехии 16 800 крон (21 600 грн). На зарплату не влияет то, что ты эмигрант. Если имеешь хорошее образование, владеешь языком, ты молодой и перспективный, выполняешь все добросовестно и предан своей работе, то зарплата будет такая же, как и у местных граждан.

Цены на продукты питания в Чехии

На продукты в среднем уходит 1890 крон (2400 грн) в неделю:

яйца 10 шт – 28,90 крон (37 грн);

хлеб 1 шт – от 15 до 60 крон (от 20 до 77 грн);

молоко 1 л – 11,90 крон (15 грн);

растительное молоко – 59 крон (75 грн).

О культуре и менталитете в Чехии

Народ живет здесь так же, как в Украине: все любят веселиться, праздновать, есть, пить алкоголь. На большие праздники они всегда собираются всей семьей, друг другу дарят подарки. В Чехии, по моему мнению, не хватает настоящей атмосферы семейности. Так, в Украине, приходя в гости, все становятся близкими друг с другом, ощущается тепло и уют. А здесь совсем по-другому.

Плюсы и минусы проживания в Чехии

Плюсы:

выше уровень жизни, чем в Украине;

большой доступ ко всему;

есть возможность хорошо провести время;

можно заработать хорошие деньги;

есть возможность развиваться, расти, создавать бизнес.

Минусы проживания в Чехии:

вдали от родных и дома;

если ты сам, то поддержки здесь нет;

тяжело все делать самому: учить язык, найти достойного работодателя;

возникает внутренний страх, как будет дальше, и стоит ли вообще пробовать работать за границей.

О транспорте в Чехии

Транспорт в Чехии очень классный: здесь есть метро, ​​трамваи, автобусы. Кроме того, есть электронное табло, где ежеминутно пишется о прибытии транспорта. Обычный проезд в месяц стоит 630 крон (809 грн). Проезд на 30 мин – 30 крон (38 грн). Также ночью есть маршрутные рейсы, которые курсируют по различным направлениям в Праге.

Цены на покупку и аренду жилья

Аренда жилья в Праге недешевая. Если вы ищете маленькую квартирку, то стоимость начинается от 12 тысяч крон (15 тысяч грн) за месяц. Двухкомнатные или трехкомнатные квартиры уже стоят от 25 тысяч крон (32 тысяч грн).

По поводу покупки жилья, то маленький домик в Праге будет стоить до 5-7 миллионов крон. Купить просто землю-участок здесь стоит 2 миллиона крон. Квартиры – от 3,5 миллионов.

В Чехии есть возможность взять жилье в ипотеку. Власть лояльно относится к семьям, в которых работают двое людей. Если они получают хорошую зарплату, то делается финансовый подсчет того, какой у вас бюджет и сколько вы можете оплачивать. Тогда вам банк выдает или деньги, или же ипотеку на жилье. Минимальный срок выплаты – 20 лет.

О работе эмигрантов в Чехии

Все эмигранты, приезжающие в Чехию, начинают работать в обычных профессиях – уборщицами, строителями, в канцелярии, поварихами. И уже со временем, когда ты выучил язык и понял жизнь в Чехии, появляется желание идти вперед и развиваться. Это все зависит от твоих стараний, силы духа и желания что-то получить в этой жизни.

Основная моя работа – ассистент-менеджер в отеле. Но за период коронавируса я познакомилась еще с несколькими профессиями: работала на складе, в библиотеке, на паштетном заводе, работала в канцеляриях, в цеху и в отделе, где спаивают детали для автомобилей.

Достопримечательности Чехии

В первую очередь рекомендую для начала обойти всю Прагу. Здесь нет уголка, где бы не было хорошо и интересно. На какой остановке бы ни вышли, вы найдете всегда классное сооружение, архитектуру, и место, где можно хорошо провести время. Если говорить о Чехии в целом, стоит побывать в Карловых Варах.

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