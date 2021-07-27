Построенную своими руками "хату-мазанку" продают за 462 тыс. долларов. Фото

Для женщины по имени Самара экологичность является образом жизни. Именно по этой причине в течении 13 лет она жила в небольшом эко доме, что расположен на склонах лесистой долины в Пембрукшире (Уэльс). Однако сейчас Самара выставила недвижимость на продажу, указав стоимость 335 тысяч фунтов стерлингов (462797 тысяч долларов).

Такое решение женщина приняла после того, как не стало ее избранника Стива. Они вместе работали над созданием экологической усадьбы. Об этом сообщает издание Metro (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Имущество, которое Самара пока еще делит с двумя из ее троих детей, находится всего в 20 минутах езды от оживленного рыночного городка Нарберт, к которому ведет крутая тропа от тихой проселочной дороги.

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Здесь также есть ухоженные сады в которых Самара выращивает фрукты, овощи и лекарственные травы. А все электричество обеспечивается солнечными батареями.

Кроме того, имеется частный источник воды с системой сбора сточных вод.

"Я слушала свое сердце, слушала землю и училась у растений и животных. Это бесценная роскошь – иметь возможность так жить", – сказала Самара о доме, который они с ее партнером строили в течении нескольких лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что коммуна в Италии Сан-Джованни-ин-Гальдо, которая располагается в регионе Молизе, предлагает путешественникам бесплатно переночевать в пустых домах с июля по октябрь. Таким образом правительство хочет привлечь больше туристов, сделав им выгодное предложение.