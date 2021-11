'Парус', Al Qasr и Paramount: как живется в роскошных отелях Дубая

Традиционно Дубай входит в число самых популярных среди украинцев туристических направлений. Это не удивительно, ведь здесь не приходится выбирать между пляжным и активным отдыхом – все удовольствия можно с успехом сочетать.

Еще один повод для поездки – высокий сезон, который стартовал здесь в октябре. Недавно мы уже писали о том, как попасть в Дубай и чем там заняться, теперь же хотим добавить немного роскоши и рассказать о свежем личном опыте проживания в трех потрясающих местных отелях. О них многие слышали, но мало кто там жил.

Burj Al Arab, в народе просто "Парус", давно уже перешел из категории просто отелей в категорию символов города и даже всей страны. Он повсюду: в рекламе, на открытках, в телепрограммах о туризме и на Youtube-каналах всех уважающих себя тревел-блогеров.

Но одно дело – посмотреть картинку и послушать чей-то рассказ, и совсем другое – побывать гостем отеля лично. Перечислим несколько фактов о Burj Al Arab, которые не оставили нас равнодушными.

1. Персонал. Мы специально сделали этот пункт номером 1, потому что ни в одном отеле не встречали такого радушного приема и по-человечески теплого отношения к гостям. По какому бы поводу мы не обратились к сотрудникам, всегда получали в ответ не только мгновенную помощь, но и полезные рекомендации, и повод улыбнуться. Перенести чекаут с 12 утра на 17 вечера? Не проблема! Помочь разобраться с джакузи среди ночи? С удовольствием! Найти ближайшую обувную мастерскую? Секундочку!

2. Инопланетный дизайн интерьера. Всем знаком вид "Паруса" снаружи, но, даже пересмотрев сотни фотографий и видеоблогов, вы потеряете дар речи при входе в здание, особенно вечером, когда горят все лампочки. Первая ассоциация – резиденция инопланетного властелина из фантастических фильмов. Рвущая шаблоны архитектура и интерьер создают сочетание роскоши и современности "на максималках". Двери, похожие на каюты космического корабля, гигантские аквариумы в стенах, панорамные стеклянные окна роскошных номеров, открывающие взгляду гладь Персидского залива, живые цветы повсюду, продуманное до мелочей освещение, создающее настроение… Это космос!

3. По-королевски роскошные номера. Нам посчастливилось остановиться в двухэтажном Deluxe Marina Suite – и это был, пожалуй, самый роскошный номер, где мы бывали в жизни. Из гостиной на первом этаже в спальню на втором ведет лестница, достойная королевского дворца. Спускаясь по ней, ощущаешь себя не то Кейт Миддлтон, не то голливудской кинозвездой первой величины. Утром, открывая глаза, первым делом видишь океанскую гладь – благодаря панорамным окнам. В роскошной ванной с джакузи можно незаметно провести половину жизни.

4. Премиальная косметика, фены Dyson и другие атрибуты роскоши. Очень часто даже в роскошных отелях мы сталкивались с некачественными фенами, прикрепленными к стене, с плохой косметикой, превращающей волосы в "сено" и другими малоприятными моментами. В "Парусе" до такого не опускаются и соответствуют слову "роскошь" даже в мелочах. Косметику для отеля делает Hermes (бутылочки по 200 мл с ароматом Un Jardin Sur Le Nil добавляют каждый день), фены – те самые, вожделенные от Dyson. И так во всем.

5. Вкусная и красивая еда. Если намерены в "Парусе" похудеть – оставьте эту затею: по всему номеру, будто ловушки, расставлены стильно сервированные конфеты и фрукты, запас которых не иссякает, за завтраком (под аккомпанемент живой арфы) сложно будет воздержаться от изысканных вкусностей, как и от морских деликатесов за обедом в пляжном ресторане SAL с видом на Персидский залив. Ужин в заведении французской высокой (в прямом и переносном смысле) кухни Al Muntaha, расположенном на верхнем этаже "Паруса", надолго останется в памяти благодаря изысканным блюдам, необычной посуде, теплому приему лично шеф-повара и официантов, а также роскошному панорамному виду. Кстати, после ужина нам вручили по букету цветов – сами понимаете, как такие мелочи действуют на настроение.

6. 2-километровый пляж с чистым песком и джакузи с видом на океан. Любите джакузи? А океан? Burj Al Arab Terrace в "Парусе" объединяет ресторан, бассейн, пляж и пляжные домики. На территории этого приватного роскошного комплекса для отдыха на свежем воздухе площадью 10 000 кв. м находятся ресторан-лаунж Scape Restaurant & Lounge и два потрясающих бассейна с джаузи. Там можно легко провести пару часов, забыв о существовании времени и проблем, главное не сгореть на солнце.

7. Расслабляющий массаж в Talise Spa. Роскошный спа-центр сети Jumeirah расположен в отеле Burj Al Arab на высоте 150 метров над Персидским заливом – и это идеальное место для роскошного отдыха, релаксации и восстановления сил. Нам посчастливилось сходить туда на массаж и забыть на час обо всех проблемах этого мира. По-настоящему королевская роскошь интерьера, живые цветы, вкусный травяной чай и умелые руки массажисток творят чудеса.

Отель Al Qasr принадлежит к той же сети, что и "Парус" – Jumeirah Hotels and Resorts – только "раскручен" меньше. Территории отелей сети объединены между собой. Попасть из "Паруса" в Al Qasr и наоборот можно бесплатно, вызвав машинку багги на рецепшн. Таким образом гости сети могут выбирать любой ресторан, который понравится, и неважно, в каком из отелей он "прописан". Также, как мы писали выше, отели сети имеют общий роскошный пляж с белым песком.

Если "Парус" – это воплощение инопланетной дворцовой роскоши, то Al Qasr – восточной земной, примерно такой, как описано в сказках "Тысяча и одной ночи". Хочется окунуться в жизнь арабских шейхов? Тогда вам сюда.

Отметим моменты, которые особенно привлекли нас в Al Qasr.

1. Мечта инста-блогера. На невероятной красоты и роскоши территории Al Qasr фотогеничен каждый уголок, и даже лифт. Не зря сюда водят туристов. Золото, зелень, каналы с прозрачной водой, море цветов, скульптуры, аутентичный дизайн интерьеров, при создании которых явно не экономили на материалах, – здесь можно наснимать роскошных аватарок на всю жизнь и рассказывать потом, что вы шейх. И обязательно прогуляйтесь по территории отеля ночью – в темное время суток в Al Qasr царит особая атмосфера с флером восточной сказки.

2. Изысканная еда. Вкусная еда – неотъемлемая часть по-настоящему качественного отдыха, и в Al Qasr знают в ней толк. Если вам покажется недостаточно огромным выбор еды на завтрак в главном ресторане отеля, до 25 декабря можете забронировать акционное предложение для гурманов "Палитра вкусов от Jumeirah" и ежедневно бесплатно завтракать, обедать или ужинать в разных ресторанах Дубая. Эта же программа предполагает много дополнительных "плюшек".

Помимо основного ресторана на территории отеля работает несколько заведений а-ля карт самой разной направленности. Из них нам удалось побывать в роскошном Pierchic, который находится прямо посреди моря и специализируется на морепродуктах, и French Riviera, приглашающем гостей в кулинарное путешествие от Сен-Тропе до Монте-Карло.

Ужин в удостоенном множества кулинарных наград Pierchic стал настоящим событием – чего стоил один только путь туда по красиво подсвеченной дороге через воды залива. Шеф-повар ресторана самостоятельно подобрал для нас меню – и это было потрясающе вкусно. А какой из ресторана открывается вид!

3. Красивые номера с аутентичным дизайном и большим балконом. Дизайнеров номеров в Al Qasr явно не ограничивали в бюджетах и не мешали полету их фантазии. Каждую мелочь в интерьере тут можно разглядывать бесконечно: резьбу по дереву на дверцах шкафов и рамах зеркал, лампы, замаскированные под аутентичные светильники, цветы и красиво сервированные угощения в подарок. С нашего балкона размером с комнату открывался вид на Персидский залив, сочную зелень и "Парус".

В отличие от двух предыдущих отелей, Paramount не входит в сеть Jumeirah и не имеет многолетней истории – его открыли всего лишь 2,5 года назад, за три месяца до того, как короновирус парализовал весь мир. Благодаря тому, что две из трех башен застройщика отданы под апартаменты, где снимают квартиры многочисленные резиденты, отелю удалось пережить тяжелые времена, никого не уволить и отполировать свою концепцию до совершенства.

Какие же моменты больше всего нам запомнились здесь?

1. Атмосфера голливудского кино в каждой детали. Этот отель имеет лицензию кинокомпании Paramount Pictures. Все 69 этажей небоскреба, где он расположен, пропитаны духом кино. Креативный директор отеля родом из семьи отельеров, при этом большую часть своей жизни он был режиссером: снимал ролики, работал на мировых неделях моды. Он продумал здесь каждую деталь: от музыки до одежды персонала в духе "Великого Гэтсби" и "Матрицы". Когда звонишь на рецепшн, слышишь не стандартное "алло", а нежный голос, произносящий "Darling, welcome to Paramount!" Три кита, на которых держится концепция отеля даже в мелочах – Old Hollywood Glam (голливудский шик 20-40-х годов), California Cool (крутая Калифорния) и Sophisticated Mystery (изысканная тайна). Полутемные коридоры этажей, украшенные эксклюзивными фото звезд от Paramount Pictures, напоминают путь к съемочной площадке, а названия номеров и должностей персонала взяты из мира кино. Номер на двоих, например, называется double shot (когда два актера в кадре).

2. Космический вид на Бурдж-Халифу и другие небоскребы. Отель расположен в одном из самых фешенебельных районов Дубая – Бизнес Бэй. Из нашего номера, расположенного на 64 этаже, открывался совершенно потрясающий вид на город.

3. Возможность побыть кинозвездой в собственном номере. Зеркало как из гримерки, атрибуты съемочной площадки, архивные фото кинозвезд в номерах, даже мини-бар – будто из старого фильма. Есть все, чтобы немножечко побыть кинодивой, широко известной в узких кругах.

4. Супермаркет, где можно недорого купить продукты, прямо на территории. В трех из четырех башен Paramount расположены квартиры, которые снимают резиденты. Они, как и гости отеля, могут покупать продукты в магазине прямо на территории, ходить в рестораны отеля и пользоваться местным рум-сервисом. Собственный магазин – это очень удобно, когда нет желания каждый день платить за дорогой обед или ужин.

5. Веселые постояльцы и необычные мероприятия каждый день. Paramount Hotel Dubai – излюбленное место для тусовок. Сюда любят приезжать на выходные живущие в ОАЭ экспаты из самых разных стран мира, в основном молодежь и пары. Они весело проводят время в пляжном клубе Malibu Deck в калифорнийском стиле – с огромным бассейном и стильным баром, – и в секретном Flashback Speakeasy bar&lounge на территории отеля, вход в который спрятан за имитацией книжного шкафа. Интерьер бара скопирован из фильма "Великий Гэтсби" – и каждую среду в нем проводятся тематические вечеринки, гости которых одеваются в стиле 20-х годов. Также при отеле есть частный кинотеатр, где проводятся открытые и закрытые мероприятия. Можно даже арендовать его для просмотра видео со свадьбой на годовщину или сделать там красивое предложение руки и сердца.

6. Шоколадная лаборатория The Cheat. С октября в отеле заработала "шоколадная лаборатория", названная как и один из самых старых голливудских фильмов 20-х годов о любви, измене и предательстве – напоминает ваши отношения с коварным шоколадом, правда? Внутри все сделано из шоколада и прямо на глазах гостей виртуозный кондитер готовит сладости.

В Дубай мы летели с авиакомпаниией flydubai, и вот вам 10 причин предпочесть именно ее.

1. Около пяти часов на борту проходят практически незаметно. Комфортное кресло, мягкий плед, вкусная еда и напитки, заботливое отношение персонала, медиасистема в бизнес-классе – да ваш отпуск, считай, уже стартовал.

2. На мировом рынке компания работает с 2009-го, а в Украине в этом году отмечает юбилей – 10 лет.

3. C flydubai вы можете улететь не только в Дубай. Рассматривая карту направлений на экране, мы поняли, что можно уехать на Занзибар, Шри-Ланку, Непал – вариантов очень много. Для любителей разнообразия идеальный вариант – прилететь в Дубай на несколько дней, прежде чем отправиться в новое приключение.

4. Надежные самолеты Boeing 737-800 нового поколения, которые вовремя проходят техосмотр и соответствуют всем требованиям безопасности.

5. Частота полетов и удобство бронирования. Рейсы выполняются каждый день, а в некоторые дни даже два раза в день. Это значительно упрощает бронирование отпуска. Билеты можно купить онлайн, с помощью приложения, по телефону или через турагентов.

6. Перед полетом персонал внимательно проверит наличие у вас всех документов, которые помогут избежать проблем по прилету.

7. Персонал на борту. Уж и не знаю, какие тесты при приеме на работу проходят кандидаты в члены экипажа flydubai, но результат неизменно превосходный. На борту ты постоянно чувствуешь заботу и внимание. Не успеешь подумать о чем-то грустном, как стюардесса тут же подойдет к тебе и спросит, не случилось ли что, и чем она может помочь. Предложит вкусняшки.

8. Внимание персонала достается не только бизнес-классу – если вы летите в экономе, вам также помогут по первой же просьбе.

9. Ну и под конец немного важной статистики: за полет вы успеете посмотреть 1,5-2 фильма, включая стиль артхаус, до которых все никак руки не доходили.

10. Кстати, всех, кто забронирует рейс flydubai с 1 октября 2021 по 31 марта 2022 года, ждет приятный сюрприз – в подарок билет на один день выставки Expo 2020 Dubai, которая проходит в этот период.