В Дубай самостоятельно: как и зачем туда лететь? Проверено на себе

Это был тяжелый год. Подобной фразой любят начинать новогодние обращения президенты самых разных стран, даже очень развитых. Ну а если уж речь заходит о таких эпичных непредсказуемых периодах, как 2020-й или 2021-й, впору к "тяжелый" добавить "на редкость".

Отдельно хочется посочувствовать туристам, которым пришлось слишком долго сидеть на одном месте, резко менять планы и терять немалые суммы на заранее забронированных путешествиях.

К счастью, ситуация в туризме и в небе успела заметно улучшиться. За это скажем спасибо массовой вакцинации, действиям властей и тому, что в перечень бытовых ритуалов народов мира наряду с чисткой зубов и утренним душем вошло ношение защитных масок, мытье рук, использование санитайзеров, соблюдение социальной дистанции и прочие меры противовирусной безопасности.

Как бы то ни было, все больше стран открывают свои границы для украинцев на лояльных условиях, и все больше наших граждан пользуются этим, чтобы реализовать свое право на отдых.

Одна из достаточно давно открытых для украинцев стран – Объединенные Арабские Эмираты, в частности обожаемый украинцами город Дубай. Из-за ряда ограничений при въезде и особенностей климата многие опасались лететь летом в это прекрасное место, где фантастические фильмы и сны Илоны Маска с рекордной скоростью воплощаются в реальность, а незабываемые локации, достопримечательности и головокружительные шоу множатся, как грибы после дождя.

До сих пор принято считать, что "правильный" сезон для поездок в ОАЭ длится с сентября по декабрь и с марта по май, а идеальное время — октябрь и апрель, когда температура воздуха и воды наконец падает ниже +30°С.

Однако ни в одной стране – "конкурентке" ОАЭ вы не встретите такой роскошной возможности объединить пляжный отдых с активным, веселые тусовки с полным релаксом, идеальный транспорт с умеренным по цене такси, фотосессии на дюнах пустыни с прогулками на яхте, шоппинг с музеями и сногсшибательными видами, возможность побывать в десятке локаций с эпитетом "самый" и воспользоваться технологиями, будто украденными из фильмов о будущем.

Этот город совершенно очевидно стоит поездки, и причин для путешествий становится больше с каждым годом.

Кондиционеры повсюду и — оооо — какие тут прекрасные отели! Но о них мы расскажем отдельно чуть позже.

Одним словом, OBOZREVATEL решил, что раз уж Дубай так активно обзаводится всесезонной туристической инфраструктурой, а при каждом приличном отеле там имеется прохладный бассейн, то нет ничего страшного в том, чтобы принять этот вызов.

Мы отправились в город будущего на целых 11 дней в середине горячего августа и на своем примере доказали: у природы нет плохой погоды, если обращаться с природой грамотно.

Для полета выбрали бизнес-класс своего любимейшего авиаперевозчика flydubai. Почему любимейшего и почему именно бизнес – читайте далее.

А если честно, то даже проще, чем до пандемии – людей и очередей в огромном современном аэропорту Дубая, где все системы работают как часы, экономя каждую минуту вашего времени, стало заметно меньше.

Чтобы полететь в город будущего, необходимо соблюсти ряд процедур, перечень которых зачастую отпугивает от поездки наших соотечественников. Есть ведь множество стран, которым достаточно, например, сертификата о вакцинации, в том числе в приложении Дія, ну или ПЦР-теста перед полетом.

При полете в Дубай приходится соблюдать чуточку больше правил, но ключевое слово "чуточку". И, скажем честно, организация процесса со стороны flydubai и сотрудников принимающего аэропорта настолько четкая и прозрачная, что вы эту "чуточку" можете даже и не заметить. Как мы, например.

Большинство украинцев летают в Дубай через матерых туроператоров. Их представители тщательно следят за всеми изменениями в процедурах въезда-выезда и держат туристов в курсе, а также выдают перечень всех необходимых документов и рекомендаций, исходя из того, с кем, зачем, куда и когда вы едете.

Подтверждение бронирования билетов на нужные даты от flydubai. Кстати, не забудьте скачать приложение от авиакомпании для android или ios – это очень облегчает жизнь и освобождает ручную кладь от бесящих бумажек.

В приложении за сутки до полета вам предложат зачекиниться на рейс – тут все настолько просто, что даже объяснений не требует. После чекина посадочный талон вам сразу не выдадут – не пугайтесь! Придется провести пару минут на стойке регистрации в аэропорту, чтобы сотрудники flydubai убедились: все нужные документы при вас, и назад со скандалом вас точно никто не отправит. Ну и заодно сдадите багаж (в этом роскошном городе вам точно пригодятся все лучшие наряды).

Биометрический загранпаспорт (следите, чтобы до конца срока действия оставалось минимум полгода!)

Страховка на весь период пребывания в Дубае, обязательно с покрытием лечения от COVID-19. Стоит она очень дешево, есть на сайте любого страховщика, а показывать ее можно и нужно в электронном виде — то есть горы бумажек таскать за собой не нужно. Смартфон – ваше все!

Негативный ПЦР-тест на COVID-19 – тут обязательно заберите в лаборатории оригинал в бумажном виде с мокрой печатью и на английском языке. Проба должна быть взята не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. В нашем случае это было так: утром заскочили в лабораторию через дорогу, сдали тест, на завтра утром забрали готовые документы.

По прилету вас ждет суперсовременный Терминал 3. Не зря flydubai выбрал именно его – он оснащен автоматической системой регистрации с "умными" камерами, которые сканируют сетчатку глаз прямо на ходу. Это экономит время пассажиров и помогает избежать очередей.

Прямо в аэропорту у вас также возьмут ПЦР-тест, по пути от самолета к паспортному контролю. На обложку паспорта прикрепят аккуратную наклейку с кодом. Произойдет это без всякой очереди и как-то молниеносно. Дальше вам останется лишь добраться до забронированного отеля и ждать sms с результатом теста на телефон.

С сообщением о негативном результате вы обретаете полную свободу передвижения по Дубаю. Нам лично "sms счастья" пришли через 3 или 4 часа после взятия теста – за это время мы успели заказать в номер и наесться до отвала вкуснейшей шавермы.

В правилах въезда указано также, что в Дубае вы обязаны установить местное приложение DXB Smart (что-то вроде нашего Vdoma), но нам оно как-то совсем не пригодилось. Но вы на всякий случай установите!

• Про подтверждение брони в отеле можно не упоминать, верно?

Одним словом, получается вроде бы много букв и пунктов, но по факту затрат времени и сил на весь процесс уходит минимум. Летите смело и кайфуйте от главных "фишек" Дубая: идеального сочетания пляжного отдыха с активным и городским. От сумасшедшего выбора развлечений. От лазурной воды и белого песка. От поездки в первом вагоне беспилотного метро со смотровым стеклом (покажем в следующем материале).

О том, где поселиться и что обязательно посетить в городе будущего, читайте уже очень скоро в следующих материалах. Яркие впечатления и желание отправиться в Дубай гарантированы!