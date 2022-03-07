Паб "Путин" в Иерусалиме переименовали на "Зеленский"

Бар "Путин" в Иерусалиме (Израиль) перезвали на "Зеленский" после полномасштабного вторжения России в Украину. Хозяин кафе Леон Тетерин сорвал старую вывеску 24 февраля, когда российские войска напали на всю территорию Украины.

Владелец объяснил для радио NPR, что не хочет, чтобы их бизнес ассоциировался с агрессией и диктаторством. Фото обновленного бара, который назвали в честь президента Украины Владимира Зеленского, в Twitter опубликовал посол Израиля в Украине Майкл Бродский.

"Мы поступили правильно и теперь отходим от политики. Наше заведение – место счастья, а в пабе со старым названием посетители чувствовали бы себя агрессивными или какими-то диктаторами", – рассказал журналистам Леон Тетерин.

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В честь президента РФ Владимира Путина паб назвал мигрант родом из России Леон Тетерин. Заведение в Иерусалиме открыли 22 года назад, когда Путин впервые баллотировался на выборы президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Риге и Вильнюсе переименовали улицы, где расположено посольство России. Теперь они называются Независимости Украины. Литва и Латвия поддержали Украину, которая страдает от военных действий со стороны РФ.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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