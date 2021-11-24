Отдых с перчинкой: в каких странах развит секс-туризм

Хотя эта тема для многих до сих пор под запретом, секс-туризм – это одно из самых популярных тревел-направлений. При этом люди ищут не только интимные удовольствия, часто речь идет о романтических приключениях с незнакомцами. OBOZREVATEL узнал, в каких странах развит отдых с перчинкой.

Это направление, наверное, наиболее очевидное. Несмотря на официальные запреты, в стране процветают интим-услуги. Речь идет не только о проституции, но и о различных массажах, знакомствах в слепую, тематических вечеринках и фотосессиях. Интересно, что клиентами становятся и женщины, хотя об этом не принято открыто говорить.

Кстати, будьте осторожны с выбором партнеров. Во-первых, в Таиланде очень низкая осведомленность о болезнях, передающихся половым путем. Во-вторых, симпатичная девушка может оказаться мужчиной. В этом государстве трансгендерность – обычное дело.

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Популярные курорты в райской Доминикане будто созданы для горячего отдыха. В местных гостиницах существуют целые перечни дополнительных услуг для одиноких посетителей и даже семейных пар. Однако, здесь есть очень интересные предложения. Так можно заказать себе партнера на отпуск. Он или она будут помогать с походами в магазин, делать вам массаж, собирать ваши чемоданы и сопровождать по разным заведениям. Об интиме речь не идет. Такая услуга популярна среди женщин, боящихся стать жертвами преступников.

Также в Доминиканской республике очень много публичных домов. Выбор женщин и мужчин там поразителен, а цены достаточно лояльны. Одна ночь в таком заведении обойдется примерно в 20-40$.

Это направление достаточно дорогостоящее, но и услуги здесь элитные. Во-первых, на Кубе можно регистрировать интим-агентства, поэтому риск стать жертвой мошенников достаточно незначителен. Во-вторых, здесь работают целые гостиничные комплексы, куда приходят туристы за новыми впечатлениями. А в-третьих, в стране устраивают кучу вечеринок для туристов, желающих "горячего" отдыха. Здесь серьезно относятся к сохранению анонимности клиентов, так что часто гостями становятся довольно состоятельные люди.

Однако можно найти и более экономные варианты. Так молодые кубинцы ходят по популярным среди европейцев по пляжам и предлагают разнообразные услуги.

Кстати, Украина тоже находится в топе популярных направлений секс-туризма. Правда, ее выбирают в основном жители Турции и ОАЭ. Дело в том, что некоторые местные отели, несмотря на закон, все же предлагают клиентам "дополнительный список услуг".

Пользоваться или нет услугами секс-туризма – дело каждого. Но отрицать его существование – бесполезно.

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