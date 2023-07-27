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Россияне испугались взрывов в Крыму и бросились на родные пляжи: у моря давка и крики, плавают по очереди. Фото

Катерина Малай
Места
1 минута
4,1 т.
Россияне испугались взрывов в Крыму и бросились на родные пляжи: у моря давка и крики, плавают по очереди. Фото

Успешные атаки ВСУ по позициям российских захватчиков в оккупированном Крыму так испугали россиян, что они вдруг массово вспомнили о родных пляжах. В Анапе возник ажиотаж. На берегу образовалась давка из тысяч отдыхающих, которые не вмещаются на трех пляжах.

Видео дня

Части людей приходится плавать, чтобы разгрузить береговую линию. Фото и видео появились в сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Обзор пляжей Анапы – "Мираклеона", "Аквамарина" и "Жемчужины" – сняли сами туристы, которым удалось пробраться через давку. Судя по кадрам, на берегу негде яблоку упасть.

Россияне испугались взрывов в Крыму и бросились на родные пляжи: у моря давка и крики, плавают по очереди. Фото

Россияне, которым больше повезло, заняли лежаки. Другие "счастливчики" расстелили полотенца на песке. Однако большинству людей приходится отдыхать стоя или плавать, чтобы избежать толкотни.

Россияне испугались взрывов в Крыму и бросились на родные пляжи: у моря давка и крики, плавают по очереди. Фото

На видео слышны крики и ссоры туристов, которые не могут насладиться отдыхом в таком хаосе. Автор одного из роликов сказал, что ему "страшно вообразить, что будет, если все выйдут из моря".

Россияне испугались взрывов в Крыму и бросились на родные пляжи: у моря давка и крики, плавают по очереди. Фото

Передвигаться возле воды, не мешая другим людям, невозможно. Россияне ютятся друг возле друга, чтобы иметь возможность присесть.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Турции планируют запретить "all inclusive", предусматривающий бесплатное предоставление питания, напитков и других услуг одновременно с проживанием в отеле. О причине такого решения – читайте здесь.

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