Россияне испугались взрывов в Крыму и бросились на родные пляжи: у моря давка и крики, плавают по очереди. Фото

Успешные атаки ВСУ по позициям российских захватчиков в оккупированном Крыму так испугали россиян, что они вдруг массово вспомнили о родных пляжах. В Анапе возник ажиотаж. На берегу образовалась давка из тысяч отдыхающих, которые не вмещаются на трех пляжах.

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Части людей приходится плавать, чтобы разгрузить береговую линию. Фото и видео появились в сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Обзор пляжей Анапы – "Мираклеона", "Аквамарина" и "Жемчужины" – сняли сами туристы, которым удалось пробраться через давку. Судя по кадрам, на берегу негде яблоку упасть.

Россияне, которым больше повезло, заняли лежаки. Другие "счастливчики" расстелили полотенца на песке. Однако большинству людей приходится отдыхать стоя или плавать, чтобы избежать толкотни.

На видео слышны крики и ссоры туристов, которые не могут насладиться отдыхом в таком хаосе. Автор одного из роликов сказал, что ему "страшно вообразить, что будет, если все выйдут из моря".

Передвигаться возле воды, не мешая другим людям, невозможно. Россияне ютятся друг возле друга, чтобы иметь возможность присесть.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Турции планируют запретить "all inclusive", предусматривающий бесплатное предоставление питания, напитков и других услуг одновременно с проживанием в отеле. О причине такого решения – читайте здесь.

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