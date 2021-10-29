Опасно для туристов: названы страны Европы с самым высоким процентом заболевших COVID-19

Украинцев предупредили о том, что эпидемиологическая обстановка в некоторых странах Европы – ухудшилась. За последние недели наблюдается несколько сотен тысяч заражений коронавирусом.

Так, 200 тысяч случаев COVID-19 приходится на население 100 тысяч человек, заявляет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. OBOZREVATEL узнал, в какие страны опасны для путешествий.

Так, в красном списке государств:

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Хорватия

Некоторые районы Бельгии и Ирландии

Латвия

Литва

Эстония

Румыния

Лихтенштейн

Исландия

Нидерланды

Часть Норвегии и половина Чехии.

А вот в Мальте, Испании, Италии, Швеции и Франции ситуация с заболеваемостью коронавирусом на прежнем уровне. Эти страны одни из самых безопасных для туристов, считают аналитики.

Напомним, что Украина находится в перечне безопасных стран в ЕС для путешествий, что означает отрытые двери в Европу для украинских граждан. Однако из-за критической ситуации с коронавирусом нашу страну могут исключить из "зеленого" списка.

Но, отметим, что это лишь рекомендация, а страны самостоятельно принимают решение о правилах въезда, ужесточении правил и закрытии границ.

Например, Франция уже ужесточила условия въезда для украинцев. Тем, кто дважды был привит, можно беспрепятственно путешествовать, а вот других туристов ждет самоизоляция.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Болгария внесла Украину в черный список, и новые ужесточенные правила пересечения болгарской границы будут действовать с субботы, 30 октября.