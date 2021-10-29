Опасно для туристов: названы страны Европы с самым высоким процентом заболевших COVID-19
Украинцев предупредили о том, что эпидемиологическая обстановка в некоторых странах Европы – ухудшилась. За последние недели наблюдается несколько сотен тысяч заражений коронавирусом.
Так, 200 тысяч случаев COVID-19 приходится на население 100 тысяч человек, заявляет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. OBOZREVATEL узнал, в какие страны опасны для путешествий.
Так, в красном списке государств:
Хорватия
Некоторые районы Бельгии и Ирландии
Латвия
Литва
Эстония
Румыния
Лихтенштейн
Исландия
Нидерланды
Часть Норвегии и половина Чехии.
А вот в Мальте, Испании, Италии, Швеции и Франции ситуация с заболеваемостью коронавирусом на прежнем уровне. Эти страны одни из самых безопасных для туристов, считают аналитики.
Напомним, что Украина находится в перечне безопасных стран в ЕС для путешествий, что означает отрытые двери в Европу для украинских граждан. Однако из-за критической ситуации с коронавирусом нашу страну могут исключить из "зеленого" списка.
Но, отметим, что это лишь рекомендация, а страны самостоятельно принимают решение о правилах въезда, ужесточении правил и закрытии границ.
Например, Франция уже ужесточила условия въезда для украинцев. Тем, кто дважды был привит, можно беспрепятственно путешествовать, а вот других туристов ждет самоизоляция.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Болгария внесла Украину в черный список, и новые ужесточенные правила пересечения болгарской границы будут действовать с субботы, 30 октября.