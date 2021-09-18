Египет откроет для туристов новые курорты: в чем особенность и чего ожидать украинцам

Новые египетские курорты Аль-Галяля и Аль-Аламин на самом деле не являются такими. Ни один из них не может рассматриваться как потенциальное массовое туристическое направление для украинцев, которые предпочитают "накатанные" маршруты – Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Аль-Галяля находится всего в 100 километрах от Каира с пирамидами и Сфинксом, но украинский турист не слишком интересуется такими вещами. В свою очередь, Аль-Аламин изначально задумывался как курорт для богатых египтян, где туристы обязаны придерживаться определенных норм ислама, что также неприемлемо для наших граждан.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал эксперт по вопросам туризма Александр Новиковский. Далее приводим его прямую речь.

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Аль-Галяля находится всего в 100 километрах от Каира на побережье Суэцкого залива. Но давайте сравним количество украинских туристов, посещающих Каир, и количество туристов, посещающих Хургаду и Шарм-эш-Шейх. В Каир едут единицы.

Это проект, который запустили, но сами не понимают, вырастет из него что-то или нет. Говорить о том, что он будет доступен для украинцев или граждан других стран, сложно. Пока его не откатают местные туристы, пока там не разовьется инфраструктура до уровня автопилота, как это происходит в Шарме и Хургаде, говорить о том, что эти курорты могут иметь спрос и популярность, не приходится.

Аль-Аламин, расположенный на побережье Средиземного моря, раскручивают, потому что в этом регионе отдыхает большое количество богатых египтян. Их основной курорт находится чуть дальше от аэропорта. Чтобы сделать его более привлекательным, построили новый курорт. Там все на арабском языке, там действуют определенные правила ислама, там люди купаются в одежде.

Это не совсем приемлемо для нас. В основном он рассчитан на локального местного отдыхающего. Аль-Аламин вряд ли будет когда-либо доступен для украинского туриста.

Почему люди массово не едут на курорты Средиземного моря? Потому что там дороже, нет чартерных рейсов, большое количество местного населения. Есть определенные нюансы, которые для нашего рынка неприемлемы.

Кроме того, туристам, приезжающим на эти курорты, придется дополнительно приобретать визы. В то время как в Шарм-эш-Шейхе виза не нужна, если турист отдыхает только на Синайском полуострове. Почему Sinai only? Потому что в этом регионе, кроме туристов, больше никого нет. Там нет никаких поселков. Это стопроцентно туристическая зона.

В Хургаду виза нужна, но время от времени правительство предлагает какие-то акции, идет навстречу туристам и на какой-то период снимает это требование. Или оператор от себя компенсирует эти визы.

Да, эти курорты имеют право на жизнь, на развитие. Но говорить о том, что это будут места массового туризма, не следует.

Марса-Алам находится где-то посредине. Там достаточно небольшое количество отелей. Он тоже не может быть супер-массовым, потому что его потенциал ограничен. Одновременно на этом курорте может отдыхать 3-5 тысячи туристов, в то время как в Шарме одновременно может отдыхать 100 тысяч туристов, а в Хургаде – 200 тысяч.

Одно время пользовались спросом круизы по Нилу, стартовавшие из Марса-Алам. Но это тоже не для массового туриста.

Дахаб – это достаточно давний туристический регион. Его который год пытаются раскрутить, раскачать, подать как "новое интересное место". Но по факту это старые места, в которых есть какая-то небольшая инфраструктура. Они интересны только ограниченному кругу посетителей.

Обычно люди едут по проторенным маршрутам. Шарм-эш-Шейх, Хургада полностью закрывают все потребности туристов. Операторы рассматривают возможность каких-либо обязательств перед отелем. Они получают определенные цены ниже рыночных, формируют чартерные цепочки и предлагают для конечного потребителя более привлекательную рыночную стоимость туров.

Если же турист самостоятельно захочет поехать в Шарм-эш-Шейх или Хургаду, такой тур обойдется ему на 25-30% дороже. Кроме того, у него возникнет ряд дополнительных сложностей относительно пересечения границы, визы, трансферов и так далее. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств ему придется самому общаться с консульством или представительством Украины на территории Египта.

Этим и отличается массовый и индивидуальный туризм.