Норвегия открыла границы для украинцев: какие условия въезда в страну

Норвегия открыла границы для привитых граждан Украины и чтобы попасть в страну необходимо предоставить документы вакцинации. Теперь сделать это будет намного проще, поскольку страна признала цифровые сертификаты в мобильном приложении "Дія".

С 3 сентября вакцинированные украинцы могут путешествовать в Норвегию без тестов, самоизоляции и других ограничений. То же самое касается людей, которые в течение последних шести месяцев выздоровели от коронавируса, но пока соответствующая информация не отображается в приложении, пишет Lowcost.UA.

Отметим, что Норвегия признает препараты, утверждённые Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по лекарственным средствам:

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Comirnaty/Pfizer/BioNTech;

Spikevax/Moderna;

Vaxzevria/AstraZeneca;

Janssen/Johnson & Johnson;

Covishield/AstraZeneca;

CoronaVac/Sinovac;

Sinopharm.

Лишь отдельным категориям граждан с видом на жительство разрешен въезд в Норвегию без сертификата вакцинации. Однако им необходимо предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный в течение 24 часов до пересечения норвежской границы или же сдать его в пограничном пункте пропуска/аэропорта. Также пройти обязательную электронную регистрацию и оставаться на карантине в отеле.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы с 15 июля получили возможность свободно путешествовать в страны Европейского Союза.