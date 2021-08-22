Низкий уровень медицины и средняя зарплата 4 тысячи гривен: украинка – о жизни в Индонезии

Украинка по имени Татьяна, которая более 7 лет назад переехала в Индонезию, еще в студенческие времена мечтала путешествовать по миру. В 2014 году девушка подала заявку на учебу за границей, где и осталась жить.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL Татьяна поделилась личным опытом о жизни эмигранта в Индонезии. Она призналась, почему выбрала именно эту страну и рассказала о проблемах иностранцев в Индонезии. Также эмигрантка поведала, почему там низкий уровень медицины и назвала цены на стандартный набор продуктов.

О переезде в Индонезию

Я – украинка, родилась и выросла в городе Житомир. Поступила в киевский университет и мечтала путешествовать, увидеть мир. Тогда я начала искать различные программы стажировки и обучения. В то время случайно узнала о стипендии от индонезийского правительства, которое дает возможность молодежи со всего мира приехать в страну учиться и узнавать больше о культуре и традициях этого государства. К тому времени я уже работала, но все же решилась подать документы и не прогадала. В августе 2014 года я впервые приехала в Индонезию, где и осталась жить.

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В Индонезии проживаю 7 лет, из них 3 – на острове Ява, в городах Семаранг и Маланг, и почти 4 года – на острове Тимор, в городе Атамбуа.

Первые пару лет я больше всего скучала по дому. Так сложились обстоятельства, что 3 года не имела возможности приехать в Украину. Безумно скучала по своей семьей, друзьям. В тот период мне не хватало тех привычных вещей, которых нет в Индонезии – украинской пищи, фруктов (груши, яблоки, сливы, абрикосы, ягоды – это экзотика для Индонезии), и, конечно же, изменений во временах года. Но несмотря на это я довольно быстро адаптировалась и нашла общий язык с новой для меня страной. Сейчас я стараюсь каждый год приезжать на Родину. Кстати, в прошлом году из-за карантина, провела 10 месяцев в Украине.

Первое впечатление о стране

Индонезия поразила меня в первый день и поражает до сих пор – погодой (тут только 2 сезона – сухой и сезон дождей), пищей (индонезийцы любят очень острую пищу, употребляют рис на завтрак, обед и ужин, фрукты едят с солью, а в томатный сок добавляют сахар и сгущенное молоко) и повседневными вещам (тут не пользуются туалетной бумагой).

Но больше всего меня поражает разнообразие – Индонезия огромная страна тысячи островов, где есть свой язык, традиции. Индонезийцы даже внешне отличаются между собой, к примеру, яванцы не похожи на балийцев, а балийцы на тиморцев. Здесь очень красивая природа – именно в Индонезии я впервые увидела океан и поднялась на действующий вулкан, это действительно впечатляет.

Об украинцах в Индонезии и проблемах эмигрантов

В 2015 году Индонезия упростила процесс получения визы для украинцев – теперь турист 30 дней может бесплатно находиться на территории государства. После таких изменений количество украинцев, которые прилетали в Индонезию, выросло в сотни раз. Только в 2019 году более 35 тысячи туристов из Украины посетили страну. Индонезия, а именно остров Бали, стала меккой для экспатов и фрилансеров со всего мира, и для украинцев в том числе. Конечно, такая ситуация была до пандемии.

Сейчас в Индонезии проживает относительно немного украинцев, большинство из них – на острове Ява и Бали. Я единственная украинка, которая живет на острове Тимор.

У каждого приезжего здесь своя история – кто-то приехал на учебу и решил остаться, кто-то нашел здесь свою вторую половинку, кто-то переехал из Украины всей семьей, потому что подходит климат. Есть и те, кому жизнь на Бали обходится примерно в такую же сумму, как и в Киеве, – для них удобнее арендовать хотя-бы небольшой домик у моря или среди рисовых террас на Бали, чем квартиру где-то в спальном районе столицы Украины.

Моя история – это микс всего выше перечисленного. Я приехала учиться, потом нашла работу, а позже встретила своего будущего мужа. Конечно, здесь не все так радужно, есть и свои проблемы. Пожалуй главная проблема, с которой сталкивается каждый экспат – это виза и оформление разрешений на проживание и работу. Иногда этот процесс очень длительный и недешевый.

Кроме того, сколько бы ты не прожил в Индонезии, для местных ты навсегда останешься иностранцем, чужаком. За 7 лет жизни тут я нашла только одну близкую подругу-индонезийку.

О медицине в стране

Медицина – однозначно слабое место в Индонезии. Она здесь безумно дорога (особенно для иностранцев), но цены, к сожалению, не соответствуют качеству. Поэтому мой единственный совет тем, кто хочет жить или путешествовать в Индонезии – не жалейте на медицинскую страховку.

Здесь есть как государственные больницы, так и частные. Я сталкивалась с ситуацией, когда, например, в больнице есть все необходимое оборудование, но нет врача, который мог бы правильно прочитать результаты анализов и назначить лечение.

На более отдаленных островах, например на Тиморе, где я живу, местные больше доверяют шаманам и быстрее воспользуются средствами народной медицины, чем обратятся в больницу. А таких средств здесь хватает, к примеру, отвар листьев папайи – от малярии, сок гуавы – от денге, массаж металлической монетой – от простуды и т.д.

Сейчас ситуация в Индонезии довольно сложная. Больницы Явы (особенно крупных городов) переполнены больными COVID-19. В прошлом месяце фиксировали до 20 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом ежедневно, сейчас ситуация постепенно улучшается.

О коронавирусе и вакцинации от COVID-19

Коронавирус очень ощутимо ударил по Индонезии. Страна уже больше года закрыта для туристов. Из-за коронавируса я 10 месяцев не могла вернуться в Индонезию. Не помогло даже и то, что мой муж коренной гражданин страны. После приезда я провела 5 дней на карантине в Джакарте (столице Индонезии), только после того смогла вернуться домой на Тимор.

Отсутствие туристов больше всего сказалось на острове Бали, где туризм был основной отраслью. Многие люди по всей Индонезии потеряли работу – пострадали рестораны, гостиницы и другие учреждения. Многим из них пришлось закрыться.

В Индонезии до сих пор действуют карантинные ограничения. Вакцинация от COVID-19 является обязательной (без хотя бы одной дозы вакцины нельзя передвигаться между островами). Многие индонезийцы поддерживают такую ​​политику, считают, что только так можно остановить пандемию. Другие же наоборот выступают против, говорят, что такими ограничениями правительство загоняет простое население в нищету.

Средняя заработная плата в Индонезии

Зарплаты в Индонезии отличаются от острова к острову и даже от провинции к провинции. Самые высокие зарплаты в столице Индонезии – Джакарте, около 10 тысяч гривен в месяц.

Средняя зарплата на Тиморе – около 4 тысяч гривен. Понятно, что это средние значения, есть зарплаты выше, есть и ниже, все зависит от образования, профессии, места работы и т.д.

Обычно приезжие получают выше зарплату, чем коренные жители. В Индонезии действует определенная программа – иностранец не может выполнять работу, которую мог бы выполнить местный гражданин. Например, приезжие не получат работу продавцом в магазине или менеджером среднего звена.

О работе эмигрантов

Иностранцы в Индонезии часто работают в крупных компаниях, занимают высокие позиции. Часть работает здесь нелегально – даже если подрабатывать фотографом или моделью, учителем или печь пирожки на заказ необходимо иметь разрешение на работу. Можно открыть собственный бизнес, но с этим все тоже не так просто – нужно найти местного бизнес-партнера и вложить значительную сумму денег в развитие.

Рабочая виза стоит около 2 тысяч долларов и не каждая компания может позволить себе такие расходы на своего сотрудника. Чаще иностранцы работают на фрилансе или на иностранные компании, размещенные вне Индонезии.

Когда я жила на Яве, работала преподавателем микроэкономики в одном из крупнейших частных университетов страны. Этот университет имел специальную программу для иностранных преподавателей. После переезда на Тимор я преподавала английский для местных детей, но на волонтерских началах. Также я занималась переводами с индонезийского на русский и украинский языки. Сейчас я работаю на украинскую компанию в сфере диджитал-маркетинга.

Цены на продукты в Индонезии

Я живу в небольшом городке на Тиморе, поэтому расскажу о ценах тут.

Начнем с того, что в Тиморе нет больших супермаркетов, все продукты (мясо, фрукты, овощи) мы покупаем на базаре.

Свинина 1 кг – 150-160 грн.

Курицу можно купить только целую (нельзя купить отдельно крылышки или окорочка). Небольшая курица стоит 160-180 грн за штуку.

Яйца 10 шт – 40 грн. Кстати, яйца здесь часто продают на вес, а не поштучно, как мы привыкли.

Рис 1 кг – 16-20 грн.

Яблоки 1 кг – от 70 грн.

Картофель 1 кг – от 40 грн.

Манго и авокадо в сезон – 15-20 грн за 5-6 штук.

О культуре еды в Индонезии

Индонезийцы редко едят хлеб, молоко. Кстати, молочные продукты (творог, кефир) здесь вообще найти невозможно. Зато индонезийцы едят рис. Но я еще никогда не видела, чтобы покупали килограмм риса – обычно на семью сразу берут 10-20 кг.

Основной рацион местных – разная зелень (шпинат, листья и цветы папайи и т.д), рыба и другие морепродукты. На Тиморе рыба значительно дешевле, чем на Бали, но ее цена и наличие напрямую зависит от погоды – если сильный ветер и высокие волны, и рыбаки не могут выйти в море, улов будет меньше, а цена выше.

Также в Индонезии очень развита культура уличной еды. Иногда дешевле и удобнее пообедать или поужинать в уличной кафешке (варунг), чем ехать на базар и готовить дома.

Все продукты, привычные для нас, украинцев, – экзотика для Индонезии, и стоят они дорого. Здесь очень дешевые тофу (соевый сыр) и темпе (ферментированные соевые бобы).

Многие продукты я здесь попробовала впервые – разнообразные экзотические фрукты и овощи, мясо лягушек и летучих мышей, улиток.

На каждом острове есть свои традиционные блюда. Например, на Суматре очень популярный ренданг –тушеная в специях говядина. Традиционное блюдо Бали – баби гулинг, специальным способом приготовленная свинина. На Тиморе традиционное блюдо – сеи бабе, также из свинины. На Яве свинину вообще не едят, большинство населения там мусульмане.

Самые популярные блюда в Индонезии – наси горенг (жареный рис), мы (лапша, по типу нашей мивины), сото аям (суп из курицы), баксо (мясные шарики).

Индонезийскую кухню нельзя назвать очень здоровой – здесь много жареных блюд, едят мало свежих фруктов и овощей. Мне лично местные блюда по душе, но большинство иностранцев довольно долго привыкают к этой кухне.

О жизни в Индонезии

Жизнь в Индонезии достаточно отличается от Украины. Обычно день тут начинается очень рано, в 4-5 утра. Обучение в школах и университетах начинается в 7 – 7:30, офисы обычно работают уже с 8 утра. Здесь рано темнеет, солнце садится около 6 вечера в течение всего года.

Жизнь в больших городах мало чем отличается от жизни в наших мегаполисах – офисы, работа, пробки на дорогах. В небольших городах, в селах, люди занимаются сельским хозяйством, выращивают рис (его здесь собирают трижды в год), различные овощи и фрукты.

О культуре и традициях в стране

Индонезийцы до сих пор имеют очень тесную связь со своим прошлым, историей и культурой. Мне это очень нравится, хотя некоторые традиции могут показаться нам странными. Например, в восточной Индонезии (на Тиморе в том числе) за невест до сих пор платят выкуп – белис (он может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов). За невест могут просить буйволов, коров, различные подарки и украшения. Чем образованнее и красивее девушка, тем больше за нее будут просить выкуп.

Также индонезийцы очень религиозные. В общем религия влияет практически на все сферы жизни. В Индонезии официально признаны 6 религий – ислам, католицизм, протестантизм, буддизм, индуизм и конфуцианство. Религию здесь указывают даже во всех официальных документах (атеистом официально быть нельзя). Вместе с тем такая религиозность не мешает индонезийцам верить в призраков и различные суеверия.

Каждый остров сохраняет свои традиции, культуру, язык. Отголоски старых религий, анимизма, тотемизма, веры в предков, переплетаются с "новыми" религиями, и создают нереальный микс. На Тиморе, к примеру, большинство населения протестанты и католики. Умерших родственников здесь хоронят не на кладбищах, а во дворах, возле своих домов, поскольку считают, что духи предков всегда должны быть рядом.

Плюсы и минусы проживания в Индонезии

Из плюсов:

климат, удивительная природа, разнообразие. Индонезию можно исследовать годами, потому что каждый остров – это как другая страна.

Нравится размеренный образ жизни, здесь никто никуда не спешит. Слово "завтра" может буквально означать завтра, а может и послезавтра или вообще в какое-то другое время в будущем. Этот же момент может быть одновременно и минусом. Здесь можно месяцами ждать выполнения какой-то работы, к примеру, приход электрика или иного мастера.

Индонезийцы очень приветливые и открытые. Они в большинстве своем не любят ссориться и конфликтовать.

Из минусов:

Индонезия очень далеко от Украины. Нельзя сорваться в любой момент и приехать к маме, поездку нужно планировать, заблаговременно искать билеты и т.д. С появлением ребенка этот пункт добавляет еще больше проблем.

Также проблем добавляют визовые вопросы, но это не минус конкретно Индонезии, думаю, эмигранты в любой стране имеют схожие проблемы.

Низкий уровень медицины.

В Индонезии нет бесплатного образования. Платить нужно за все – от садика до университета.

Популярные мифы об Индонезии

Миф №1: Индонезия – это малоразвитая страна. На самом деле Индонезия очень активно развивается – это одна из крупнейших и самых мощных экономик Юго-Восточной Азии. Я думаю, что в ближайшее время эта страна будет развиваться еще активнее.

Миф №2: в Индонезии все дешево. Здесь действительно дешевле, чем в странах Западной Европы, но не настолько дешево, по сравнению с Украиной.

Миф №3: индонезийский язык очень простой. Он действительно легче китайского, арабского, или украинского, но не на столько простой, как может показаться с первого взгляда.

Миф №4: увидел Бали – увидел всю Индонезию. На самом деле Бали – это лишь один из тысячи островов, и только по нему нельзя судить о всей стране.

О ценах на аренду жилья в Индонезии

Цена на жилье очень отличается от острова к острову, и даже от района к району. В свое время я жила и в общежитии за 800 грн в месяц, и в квартире в центре города за 10 тысяч грн в месяц.

Самым дешевым видом жилья в Индонезии считают кос – дома-общежития, где у каждого жильца есть отдельная комната, а туалет и кухня – общие. Есть совсем дешевые, за несколько сотен гривен в месяц. Косы с отдельной ванной комнатой стоят дороже.

Хороший вариант в Индонезии – арендовать дом. Чем больше срок аренды жилья, тем дешевле он обойдется. Часто за дом просят платить за несколько месяцев или даже на год вперед.

Сейчас, когда Индонезия закрыта для туристов, цены на аренду недвижимости, гостиницы и виллы в туристических местах, например на Бали, несколько снизились.

Иностранцы не могут покупать недвижимость в Индонезии. Они могут брать землю в аренду на 25-50 лет, с правом продлить срок аренды. Мой муж государственный служащий и каждые 2-3 года мы переезжаем на другой остров, а жилье нам предоставляет страна бесплатно.

О детских садах в Индонезии

В Индонезии детей в сад берут с 3 лет. Есть государственные и частные садики. Обучение стоит от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен в месяц. Частные садики в больших городах могут стоить и несколько тысяч долларов в месяц.

Обычно обучение в детских садах начинается рано – в 7 – 7:30 утра, и к обеду дети уже возвращаются домой. В Индонезии дети не спят в садах, там даже редко есть отдельные столовые (малыши едят дома или берут еду с собой). То же самое касается и школ.

Ранее готовность ребенка к саду определяли старым методом – просили ребенка дотянуться рукой через голову к противоположному уху. Если доставал – ребенок готов к садику, если нет – значит еще маленький.

О транспорте в стране

В Индонезии достаточно разветвленная транспортная система. С острова на остров можно добраться самолетами (быстро) или кораблями (дешево). На самих островах курсируют междугородние автобусы, а на острове Ява также есть железнодорожное сообщение между городами.

В городах курсируют небольшие автобусы – ангкоты (в них часто набивается десяток людей, они могут останавливаться в любом месте по требованию). В Индонезии также работают местные и международные службы такси (Bluebird, Uber и т.д.). Необычайной популярностью пользуются мото-такси – служба такси, но на мотобайках. Такие службы очень дешевые, маневренные и быстрые. На байке легче объехать пробки, чем на машине.

В общем мотобайк – это чуть ли не основное средство передвижения в Индонезии. Их здесь начинают водить с 10-12 лет. Часто можно увидеть целые семьи из 3-4 человек (2 взрослых и 2 ребенка) на одном байке.

Достопримечательности в Индонезии

Мой топ мест, которые необходимо посетить в Индонезии, выглядит так:

посетить храмы Боробудур и Прамбанан, а также вулканы Бромо и Иджен на острове Ява;

пойти в трек по национальному парку Букит Лаванг на Суматре и увидеть орангутангов в их естественной среде;

посмотреть уникальную церемонию захоронения в городе Тораджа на острове Сулавеси;

посетить самые красивые пляжи на острове Каримунджава и Тогеанских островах;

осмотреть храм Улувату и посмотреть уникальный танец кечак на Бали;

посетить розовый пляж на острове Флорес и увидеть потомков динозавров – драконов Комодо в Национальном парке Комодо

Я могла бы еще продолжать этот список, потому что Индонезии есть чем удивлять.

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