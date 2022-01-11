Не езжайте в Славское: журналист пожаловался на ужасный сервис и очереди на курорте в Карпатах. Фото

Украинский журналист Роман Винтонив, известный под псевдонимом Майкл Щур, пожаловался на условия отдыха в Славском Львовской области. Его возмутило дороговизна и отсутствие нормального сервиса.

Об этом Винтонив написал на своей странице в Facebook. Журналист, в частности, описал ситуацию с подъемниками на горы Высокий Верх, Тростян и Погар (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По его словам, все склоны функционируют отдельно и платить тоже нужно отдельно за каждый.

"Я не готов больше тратить свое время и деньги на это", – подчеркнул журналист.

Винтонив отметил, что начать активный отдых они решили с горы Высокий Верх, поскольку подъемник "Захар Беркут" выглядел внешне лучше остальных. Его стоимость составляет 900 грн за день и 550 грн – за полдня. Однако подъемник оказался весь ржавый с потрескавшимся пластиком.

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В качестве альтернативы там предлагают отвезти на гору на снегоходах за 700 грн.

"Я понял, зачем там снегоходы. Потому что некоторые из очереди шли к ним. Отремонтировать подъемник? Зачем? Лучше убивать трассу снегоходами. Впечатления от "Захара Беркута": жлобы заняли вершину и берут деньги за вход", – возмутился журналист.

Также он подчеркнул, что дорога на Тростян оказалась ужасной, а чтобы подняться туда нужен внедорожник. При этом подъемники оказались одноместными, что не подходило ему с дочерью, которая только учиться кататься.

"И приготовьте 900 грн за ски-пасс за день. Такое жлобство я видел разве что на "Захаре Беркуте". Ноль сервиса. Ноль комфорта", – написал Винтонив.

Также он пожаловался на дорогу на Погаре: скользкие улицы с грязью, водой и кусками льда. На гору журналист решил не подниматься.

"Если вы думаете, куда поехать покататься на выходные, не езжайте в Славское. В следующий раз, когда я соберусь туда заглянуть, – декабрь 2037 года. То, как ведут дела там, человеческим языком означает: "Мне п***й на тебя, твою семью и ваше общее желание кататься. Я тут деньги зарабатываю", – подытожил Винтонив.

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