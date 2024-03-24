Неизведанные села Европы, которые заменят Венецию и Афины: какие туристические деревни стоит посетить в 2024 году

Уже давно не секрет, что популярные европейские направления, как Венеция и Афины, заполонило огромное количество туристов. В то время как путешественники сталкиваются с ситуацией "ожидание vs реальность", у местных жителей только растет недовольство.

Всемирная организация туризма собрала подборку "лучших туристических сел", в которую вошли неизведанные уголки Европы, что стоят вашего внимания в этом году. Это места, где туризм раскрывает местную культуру и традиции, пишет EuroNews.

Санкт-Антон-ам-Арльберг, Австрия

Высоко в Тирольских Альпах Санкт-Антон-ам-Арльберг – ворота в горнолыжный регион Арльберг.

Нет лучшего места для катания на склонах, поскольку эта местность известна как "колыбель горных лыж" из-за новаторства в создании этого вида спорта. Здесь можно отправиться в поход босиком: путь представляет собой пешеходную тропу с альпийскими травами и цветами.

Слунь, Хорватия

Большинство туристов едут на побережье Хорватии, но настоящая красота спрятана в горных районах страны – здесь раскинулись каскадные водопады и пляжи на берегу реки.

Город Слунь находится всего в нескольких минутах езды от знаменитых Плитвицких озер, но предлагает собственное водное зрелище. Здесь более 20 водопадов впадают в реку Корана, вокруг которой стоят традиционные мельницы.

Токай, Венгрия

Любители вина должны особенно оценить исторический венгерский город Токай. Это центр винодельческого района Токай-Хегьялджа, где производят оригинальное вино.

Этот сладкий, сложный напиток базируется на ботритисе, особом виде грибка, сочетающегося с перезрелым виноградом. Этот процесс требует погодных условий, уникальных для региона, а виноград для вина собирают своими руками.

Леричи, Италия

Леричи, на северо-западном побережье Италии, усеян культовыми красочными домиками. Но именно приверженность города к "голубой" экономике принесла ему признание.

Здесь находится Santa Teresa Smart Bay – первая в Италии подводная "живая" лаборатория. На ней ученые следят за разрушительным окислением океана, наблюдая за скоростью роста мшанок – водных беспозвоночных животных. Это исследование должно помочь защитить деликатную экосистему залива и способствовать развитию устойчивого туризма в этом регионе.

Сортелья, Португалия

От Лиссабона до Порту – за последние годы популярность Португалии как туристического направления возросла. Но в стране еще много скрытых жемчужин, которые достойны внимания.

Среди них Сортелья, старинный город, окруженный стенами, сохранивший свою средневековую и ренессансную архитектуру. Его деревенские гранитные дома, расположенные над величественным замком 13 века, рисуют картину прошлого.

Сигуэнса, Испания

Сигуэнса, что в центральной Испании, известна своим замком, похожим на крепость, и Диоцезанским музеем, где хранятся известные произведения религиозного искусства. Но в последние годы уникальная достопримечательность города пустует из-за непопулярности.

Местные власти хотят изменить ситуацию: наоборот привлечь внимание туристов к музею. Город зазывает путешественников посетить Сигуэнсу в будние дни на средневековом поезде, курсирующем из Мадрида. Трубадуры и рыцари сопровождают вас во время поездки, чтобы рассказать историю местности.

Моркоте, Швейцария

Моркоте на озере Лугано, которое выглядит как открытка, является незабываемым местом для путешествий. Вдоль голубой воды видны старые патрицианские дома.

Шириндже, Турция

С историей, простирающейся от эллинистического периода, город Шириндже в Турции стремится сохранить свою старинную атмосферу. Автомобили запрещены на узких улицах города, поэтому местные жители могут передвигаться только пешком или на лошадях.

Город на вершине холма был греческой деревней до греко-турецкой войны. Он расположен в 12 км от древнего города Эфес и окружен виноградниками, оливковыми садами и фруктовыми деревьями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как туристы из Швеции показали другую сторону отдыха на Мальдивах, который обошелся им в $12 тысяч.

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