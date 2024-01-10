Находится в Европе. Назван самый уютный город мира: там спокойно и можно отдохнуть, но достаточно высокие цены

Отдых в городе – отличная возможность изменить картинку и перезагрузиться. Конечно, все зависит от вашей цели: расслабиться или провести отпуск в постоянном движении, исследуя достопримечательности местной культуры.

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Для поклонников спокойного отдыха эксперты по путешествиям Money Super Market исследовали 75 самых популярных туристических городов, чтобы определить самое уютный. Каждый из них был оценен по девяти факторам, в том числе учитывались доброжелательность местных, световое и шумовое загрязнение, пробки на дорогах и качество воздуха, пишет Express.

По результатам исследования оказалось, что 10 самых уютных городов для отдыха находятся в Европе. Возглавила топ столица Исландии – Рейкьявик.

Первое место: Рейкьявик, Исландия

Рейкьявик, столица Исландии, возглавила список самых спокойных городов для отдыха в мире с показателем 85,5/100 благодаря высокому качеству воздуха, обилию зеленых насаждений, низкому уровню загрязнения, дружелюбному населению и низкому уровню трафика.

В невероятном городе легко ориентироваться благодаря его скромным размерам. Рейкьявик – дом для ряда уникальных достопримечательностей, таких как наблюдение за китами и северное сияние. Однако преимущества этого живописного места стоят недешево, поскольку цены в Исландии, как известно, высокие.

Второе место: Таллин, Эстония

Таллинн является одним из самых недооцененных городов в мире, а его Старый город, внесенный в список ЮНЕСКО, является одним из самых красивых мест на планете.

Заняв вторую строчку топа с показателем 82,3/100, Таллинн является идеальным вариантом для тех, кто хочет перезагрузиться. Это также невероятно доступное место, поэтому бюджетные ограничения не должны воспрепятствовать.

Третье место: Берген, Норвегия

Третье место занял город с чистым воздухом и низким уровнем светового загрязнения из всех в списке – Берген, Норвегия, с общим показателем индекса спокойствия 80,8/100.

Расположенный между поразительными горами и фьордами Норвегии, Берген предлагает посетителям потрясающие виды природных ландшафтов и Северного моря. Здесь также находится объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – Ганзейская пристань Брюгген.

Как и большинство ее скандинавских соседей, Норвегия является относительно дорогой страной для посещения, о чем потенциальные туристы должны помнить, планируя поездку. Еще одна вещь, о которой стоит не забыть – это о зонте, поскольку Берген не просто так называют "город дождя".

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