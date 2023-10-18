На Кипре российской туристке дали год тюрьмы из-за смерти ребенка: что она натворила

На Кипре в городе Пафос к 12 месяцам тюрьмы приговорили российскую туристку. Женщина прилетела на остров на отдых вместе со своей десятилетней дочерью. В один из вечеров россиянка пригласила к себе на виллу друзей, сильно напилась и не присмотрела за ребенком, который захлебнулся в бассейне.

Суд приговорил туристку из страны-террористки к году лишения свободы из-за безрассудных и опасных действий, приведших к гибели ее дочери. Об этом пишет издание Cyprus Mail.

Сообщается, что мать и дочь проживали на вилле в районе Коралловой бухты в Пафосе с 15 июля. Девочка якобы страдала неврологическим расстройством.

20 июля горе-мать из России пригласила на виллу друзей. Прибывшие по указанному адресу гости обнаружили женщину пьяной до такого состояния, что она отключилась, а ее дочь – на дне бассейна.

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На место вызвали службу спасения. Девочку достали из воды, но спасти ее уже не удалось – медики лишь констатировали смерть. Гражданку РФ без сознания также доставили в больницу.

Когда россиянка протрезвела, ее в состоянии шока от случившегося отправили на лечение в госпиталь Limassol General, где она находилась под стражей. На суде обвиняемая признала свою вину.

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