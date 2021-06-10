Медузы уже есть, но море холодное: что происходит на украинских курортах. Видео
Курортный сезон в Украине в разгаре и туристы ищут направления для комфортного отдыха. В связи с дождливой погодой Черное и Азовское моря прогреваются лишь до +17 градусов.
OBOZREVATEL собрал видео местных жителей и туристов, которые отдыхают в известных украинских курортных городах. В начале июня вода чистая, но в некоторых частях побережья уже начинают появляться медузы.
Счастливцево – поселок на Азовском побережье в Херсонской области на Арабатской стрелке. Туристка Наталья рассказала на своем Youtube-канале, что в начале июня 2021 года сняла с семьей четырехместный номер за 400 гривен в сутки, где до моря идти 2 минуты. Вода в этой местности чистая, но уже появляются маленькие медузы.
Белосарайская коса расположена на берегу Азовского моря в 25 километрах от Мариуполя. Innessik. Sonya поделилась, что два года подряд вдоль набережной было нашествие медуз, но в начале июня 2021 года море чистое, как никогда.
Бердянская коса находится на севере Азовского моря в Запорожской области. Youtube-канал PRO Бердянск провел съемку с воздуха, где заметно чистое море, в акватории не обнаружено медуз и видно стаи рыб. Несколько лет подряд медузы создавали дискомфорт для туристов.
В Лазурном на Черноморском побережье тоже нет медуз. Поселок расположен в Скадовском районе. На Youtube-канале Житель Лазурного рассказал, что в начале июня погода была дождевой с прояснениями, поэтому вода в море мутная.
На курорте Лазурное сейчас температура воды чуть более +16 градусов. Купаться рекомендуется только взрослым не более 5 минут, ведь холодная вода может спровоцировать судороги.
Какая температура приемлема для купания в море?
Каждый организм реагирует на холодную воду по-разному: для кого-то подходит +17 градусов, а кто-то может плавать лишь при +26 градусах. Оптимальным считается море прогретое до +21 градуса и выше. Для детей и беременных комфортная температура от +23 градусов.
Идеальная температура моря – от +25 до +27 градусов, туристы называют такую воду "парное молоко". Однако, в таких теплых водоемах, особенно пресных, повышается риск заразиться инфекциями.
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