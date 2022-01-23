Остров вечной весны: как устроить впечатляющий отдых на Мадейре не за все деньги мира

Мадейра всегда радует туристов теплой погодой, цветущими долинами с левадами и вкусными блюдами из морепродуктов. Это едва ли не единственный европейский курорт, где круглый год царят солнечные дни. Именно поэтому его называют "островом вечной весны".

OBOZREVATEL рассказывает, какие документы нужны для отдыха на Мадейре, как здесь обстоят дела с гостинично-ресторанной сферой, какие достопримечательности следует посетить на острове в первую очередь и сколько все это стоит.

Условия въезда на территорию Мадейры несколько отличаются от общегосударственных правил Португалии. Все же следует понимать, что это центр туристической жизни страны, куда приезжают не только обычные путешественники, но и множество футбольных фанатов.

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Для отдыха на острове следует заранее подготовить один из документов:

COVID-сертификат международного образца, подтверждающий прохождение полного курса прививок вакцинами Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, Sinovac, Sinopharm;

ПЦР-тест или быстрый лабораторный антиген-тест на коронавирус;

справка о переносе болезни за последние 180 дней.

За 48 часов до прилета на Мадейру нужно заполнить онлайн-форму каждому путешественнику старше 12 лет. Детей можно вписать в анкету одного из родителей.

На курорте никогда не бывает слишком жарко или холодно. Местный климат подходит практически всем, ведь он не оказывает негативного влияния на организм и не создает дополнительных неудобств. Как зимой, так и летом здесь царит весна.

В январе температура колеблется в пределах 17-18 градусов тепла. Ветра практически нет. При этом до 20 дней идут дожди. В феврале становится немного прохладнее. Число осадков уменьшается, однако глобально ничего не меняется.

В марте воздух прогревается до 20 градусов. Мрачных дней практически нет. В это время большинство туристов приезжает на Мадейру ради пешеходных и велосипедных экскурсий. В апреле осадки вообще для острова редкость. Становится все теплее. И уже в мае открывается пляжный сезон.

В июне столбик термометра редко опускается ниже отметки +23. Вода в океане в это время имеет температуру 22-24 градуса. На Мадейру массово едут серферы и дайверы. Июль приносит еще лучшую погоду, на пляжах все заставлено шезлонгами. В августе все отели заполнены туристами. Это самый теплый месяц в году.

В сентябре и октябре продолжается пляжный сезон. Столбик термометра показывает 22-24 градуса, океан прогревается до 22. Однако уже в середине осени значительно сокращается световой день и увеличивается количество осадков. В ноябре на остров приезжает заметно меньше туристов. В этот период здесь останавливаются любители прогулок и активного отдыха.

В декабре погода все еще достаточно весенняя. Температура не опускается ниже 20 градусов тепла, осадков немного.

На самом деле, Мадейра находится не так уж далеко. Но из Украины на курорт нет прямых рейсов. Поэтому лететь приходится от 9 до 28 часов. Чем короче маршрут, тем выше его стоимость. В среднем цена билетов в обе стороны стартует от $167 и может составить более $1000.

На Мадейре отель нужной ценовой политики найдет себе каждый. Здесь есть все: от бюджетных до элитных вариантов:

кровать в общем номере в хостеле – от $11;

двухместный номер эконом-класса – от $28;

стандартный двухместный номер – от $31;

апартаменты – от $35;

номер класса люкс – от $104.

Цены на продукты на курорте не отличаются от средних по стране. Бюджетных заведений достаточно мало и возле отелей их искать не стоит. Значительно сэкономить можно, если питаться в бистро и кафе для местных. Туристические заведения славятся высокими чеками:

экономный обед на одного – от $8,5;

обед в ресторане – от $21;

бутылка воды (0,33) – от $1,3;

чашка капучино – от $1,7.

Готовить самостоятельно на острове проблематично. Даже в апартаментах не всегда есть кухня, а в отелях тем более.

Остров захватывает с первой минуты, когда вы приземляетесь в самом опасном аэропорту Португалии. Его взлетная полоса расположена на мосту, длиной более 2 километров. Вся конструкция стоит на 180 колоннах над водой на склоне горы. Если вам и этого не хватает – то высота над океаном составляет целых 80 метров.

Аэропорт Мадейры входит в список самых экстремальных в мире. При приземлении самолета пилот должен направить его прямиком в горы, а затем быстро свернуть на полосу. Это уже неоднократно приводило к несчастным случаям. Но недооценивать красоту всего комплекса невозможно.

Спокойно отдохнуть на острове можно в тихом поселке Камара де Лобос. Здесь, в основном, живут рыбацкие семьи. Зарабатывают местные ловлей рыбы-сабли, из которой готовят знаменитый местный деликатес. Хотя сюда приезжают не только за этим. Рядом с населенным пунктом проходит много живописных пешеходных маршрутов, по которым можно гулять часами.

Полюбоваться природой Мадейры можно еще и в Фуншале. Здесь находится канатная дорога, которая за 11 минут поднимает туристов на вершину горы Монти. Проехаться в обе стороны стоит $17.

Общий бюджет недельного отпуска на Мадейре на одного:

перелет – от $167;

отель – от $168;

питание – от $178,5;

экскурсии и развлечения – от $70.

Итого – от $583,5.

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