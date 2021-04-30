Lufthansa запустила прямые рейсы из Франкфурта во Львов

В пятницу, 30 апреля, в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого водяной аркой встретили новый регулярный рейс Lufthansa по маршруту Франкфурта-на-Майне-Львов.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, рейсы будут выполняться сначала 3 раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям, а с 1 июня частота увеличится до 6 в неделю (по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям).

"После более чем 12 лет прямого сообщения между Львовом и Мюнхеном Lufthansa предлагает своим путешественникам из западной Украины еще больше возможностей благодаря удобному сообщению во Франкфурте", – отметил генеральный директор по продажам в Украине, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане и Туркменистане Рене Койнзак.

Франкфурт является основным транзитным узлом Lufthansa и одним из крупнейших хабов Европы (в рейтинге европейских аэропортов в 2019 году занял 4 место по количеству перевезенных пассажиров). Авиакомпания предлагает пересадки в этом аэропорту в другие точки мира, включая Америку и Азию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из Украины впервые запустили прямой рейс "Киев – Скопье" в Северную Македонию. Первый авиарейс осуществила украинская авиакомпания Windrose (Роза Ветров).