Lufthansa показала роскошный самолет для миллиардеров: в нем есть ночной клуб, спа-центр и даже балкон. Фото и видео

Немецкая дизайн-студия "Lufthansa Technik" презентовала новый частный самолет под названием "The Explorer", стоимость которого составит более 300 млн долларов. Он оснащен ночным клубом, спа-центром, балконом и огромными офисами.

Кроме того, в "летающих отелях" представлены все современные удобства. Среди них, спальни, ванные комнаты, столовые, а также винные погреба, исследовательские лаборатории и даже пункт неотложной медицинской помощи, пишет The Sun (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Изюминкой частного самолета станет проекционная система, благодаря которой клиент сможет вывести на стены и потолок борта различные фоны – от внешнего неба до открытого космоса.

По словам архитектора интерьеров самолетов VIP-классов Майкла Борка, вид каюты, можно изменить с помощью одного касания.

"Мы создали уникальный интерьер, чтобы полностью раскрыть потенциал проекционной системы для частных самолетов. Общий вид VIP-каюты можно изменить одним движением пальца", – отметил Майкл Борк.

Еще одним достоинством "летающего отеля" стала уникальная зона отдыха под открытым небом, которая встроена в грузовом отделе. Она будет находиться на высоте около четырех метров над землей, когда самолет неподвижен.

Директор по продажам дизайн-студии Ян Грубе заявил, что было изучено множество самолетов класса люкс, чтобы "родилась" такая идея.

"Мы проанализировали типичные элементы классов самолетов Explorer, чтобы перенести конструктивную идею. В ее основе лежит борт переходящий якобы из воды в воздух и, таким образом, в новый дизайн кабины", – сказал Ян Грубе.

Он добавил, что самолеты рассчитаны не более, чем на 8-12 пассажиров.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что стюардесса назвала смертельно опасную обувь, которую никогда нельзя надевать в самолете. Также OBOZREVATEL писал о паре, которые во время карантина полностью переделали старый разбитый фургон в дом на колесах и отправились на нем в путешествие.