Лучшие места Украины для отпуска: как добраться, где остановиться, что посмотреть

Сезон отпусков начнется уже совсем скоро. И хоть сейчас большинству из нас не до отдыха, однако стоит позволить себе хотя бы короткие выходные, чтобы немного расслабиться и снять стресс. Для этого даже не нужно выезжать за границу, ведь в Украине существует много хороших локаций, идеально подходящих для семейного путешествия.

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Будьте осторожны, планируя провести отпуск в Украине. Не выбирайте для отдыха места, находящиеся рядом со стратегическими объектами, населенные пункты, регулярно оказывающиеся под вражескими обстрелами и избегайте больших скоплений людей. Берегите себя и свою семью.

ДЗЕМБРОНЯ (Ивано-Франковская область)

Одно из самых высокогорных сел Украины поразит вас до глубины души. Деревянные домики, размещённые на крутых склонах Карпатских гор, водопады, длинные пешеходные маршруты – все это делает Дземброню очень популярной среди поклонников эко-туризма и разнообразных ретритов.

Само село практически отрезано от цивилизации. Рядом вы не найдете ни трасс, ни шумных городов, ни развитой инфраструктуры. Здесь проживает около 300 человек, поэтому вашему спокойному отдыху ничто не помешает.

Как добраться

Доехать до высокогорного села довольно трудно, поэтому к путешествию следует подготовиться заранее, распланировав весь маршрут. Лучше, конечно, ехать на собственном автомобиле. Но можно выбрать и другой вариант. Так из Ивано-Франковска курсируют маршрутки в Верховину, а оттуда уже ездит общественный транспорт в Дземброню.

Если вам иногда дорогой становится плохо, советуем запастись таблетками от укачивания. Тут вас ждет много серпантинов, поэтому такие препараты могут пригодиться.

Где остановиться

Остановиться здесь можно в одном из небольших деревянных коттеджей, принимающих посетителей круглый год. Стоит отметить, что в Дземброне нет многоэтажных отелей со спа-процедурами, ресторанами и ночными клубами. Здешний отдых совсем не об этом. Он подойдет тем, кто ищет покой и уединение, а также хочет насладиться красотой Карпат.

Что смотреть в Дземброне

Обязательно следует подняться на горы Смотрич и Ушастый камень, откуда открывается невероятный вид.

Недалеко от села (приблизительно в 5 километрах) расположен каскад водопадов, высотой в 100 метров.

Попросите местных провести вас к долинам Косарище и Степанский, окруженных хвойными лесами. Эти места точно вас поразят.

БАКОТСКИЙ ЗАЛИВ (Хмельницкая область)

Если вы собираетесь в отпуск всей семьей, то обязательно рассмотрите вариант отдыха рядом с Бакотским заливом. Этот уникальный водоем был искусственно создан при строительстве Днестровской ГЭС. Тогда, в 1980-х годах, это вызвало ужасное недовольство местного населения, которое насильно выселили из Бакоты и сел неподалеку от нее. Сейчас это любимое место для отдыха жителей всей области.

Бакотский залив часто сравнивают с курортами Крыма. Это связано со сформировавшимся здесь мягким климатом из-за большого количества холмов . А наличие разных развлечений делает это направление интересным как для взрослых, так и для детей.

Как добраться

Это, пожалуй, самый проблематичный момент. Лучше всего, как и в предыдущем случае, ехать своей машиной. Если такой возможности нет, то следует добраться до Хмельницкого, а уже оттуда на маршрутке доехать до Гораевки или Старой Ушицы. Далее вы можете договориться с местными, чтобы они вам помогли с дорогой, или же пройтись пешком около двух километров.

Где остановиться

Большинство туристов, приезжающих к Бакотскому заливу, останавливаются на его побережье в палатках или арендуют номер в тамошних отелях и базах отдыха. Еще один вариант: заранее договориться за жилье в ближайших селах или остановиться в Каменце-Подольском, до которого можно доехать маршруткой.

Что посмотреть

В Бакоту едут, прежде всего, чтобы поплавать в местных водах, своими глазами увидеть "украинскую Атлантиду" и заняться рыбалкой. Но есть одна достопримечательность, о которой практически не знают туристы. Рядом с заливом находятся остатки древнего горного монастыря со святыми пещерами и целебными источниками.

ОЗЕРО СИНЕВИР (Закарпатская область)

"Морской глаз", как называют Синевир местные жители, вряд ли нуждается в дополнительной рекламе. Эта невероятно красивая локация ежегодно принимает сотни туристов, которые приезжают сюда не только для отдыха, но и для оздоровления.

Горное озеро расположено в верховьях реки Теребли посреди живописного Межгорья. И хотя его воды привлекают своей прозрачностью и ярким голубым цветом, поплавать здесь не удастся. Главная причина – это запрещено. Но ведь не просто так туристов не подпускают к Синевиру. Дело в том, что температура воды даже в теплые дни едва достигает 13 градусов, а глубина водоема составляет 8-10 метров. Так что купание здесь может быть опасным.

Как добраться

Сначала вам следует доехать до железнодорожной станции Воловец или города Хуст. Оттуда легко добраться маршруткой до Синевирской Поляны, рядом с которой находится озеро.

Где остановиться

Кемпинг на берегу Синевира строго воспрещен. Но в ближайших селах можно арендовать домик или комнату. Также неподалеку от озера расположено много гостиничных комплексов и санаториев, которые охотно принимают туристов.

Что посмотреть

Кроме самого Синевира, который сто процентов стоит вашего внимания, здесь еще можно ознакомиться с экспозицией Музея леса и сплава, заказать конную или велосипедную прогулку, а также поплавать на плотах.

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