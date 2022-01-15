Топ-3 горнолыжных курорта Европы, которые вас поразят: как добраться, какие цены и условия

Для любителей горнолыжного отдыха в Европе есть варианты на любой вкус и кошелек. Несмотря на эпидемию коронавируса и карантинные ограничения, множество курортов позаботились о безопасном, активном и интересном отдыхе для туристов на открытом воздухе.

OBOZREVATEL подобрал 3 лучших горнолыжных курорта Европы, которые вас поразят. Об их особенностях, расположении, ценах и других важных нюансах читайте в нашем материале.

Прежде чем планировать отдых, стоит обратить внимание, что в связи с быстрым распространением в мире нового штамма Омикрон большинство стран вводит дополнительные ограничения, которые напрямую касаются туристической сферы. Среди них могут быть:

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разрешение на въезд в страну только полностью вакцинированным гражданам;

обязательная сдача ПЦР-теста;

температурный скрининг;

регистрация на специализированных порталах и т.д.

Более подробно с актуальной информацией можно ознакомиться с помощью интерактивной карты, разработанной Консульской службой Украины.

Небольшое независимое княжество расположено между Испанией и Францией. Оно славится двумя вещами: беспошлинной торговлей и невероятными горнолыжными курортами. Если первая позволяет покупать брендовые вещи чуть ли не вдвое дешевле, то вторая привлекает в это государство тысячи туристов.

Одним из известнейших городов среди иностранцев считается Сольдеу. Оно расположено на высоте 1710 метров над уровнем моря, а верхняя точка находящихся рядом трасс составляет 2580 метров. Каждую зиму здесь открывается школа катания на лыжах и сноубордах, отели начинают принимать гостей, а небольшие уютные таверны угощают местными блюдами.

"Высокий" сезон

Для Сольдеу характерен холодный морской климат. Летом температура может достигать +13 градусов. Большинство туристов приезжает с декабря по апрель, когда горы покрываются снегом, а на улице пробивается небольшой морозец. Кстати, здесь редко столбик термометра падает ниже отметки -6, что является большим преимуществом для лыжников.

Перелет

До Сольдеу из Киева добраться достаточно просто. Есть прямые рейсы, которыми следует лететь в столицу Андорры менее 4 часов. Стоимость билета составляет от $170 до $465. Затем нужно будет трансфером из аэропорта проехать 19 километров до курорта. Это стоит в среднем 12-17 долларов.

Трассы

Сольдеу входит в обширную систему горнолыжных курортов Андорры, которая состоит из целого ряда селений. Общая протяженность местных трасс составляет 210 километров. В зоне работает 65 подъемников и 420 снежных пушек. Самый большой перепад высоты – 500 метров. При этом есть как пологие спуски для начинающих, так и фристайл-маршруты для опытных лыжников и сноубордистов.

Гостиницы

В основном на курорте представлены размещения средней и высокой ценовой политики:

стандартный номер на двоих – от $37;

улучшенный номер с завтраками – от $84;

отели с системой all inclusive – от $147;

апартаменты полностью – от $53.

Питание

На всей территории Андорры находится много ресторанов, бистро и кафе. Здесь большую популярность приобрела культура уличной еды, которая стоит очень малые деньги. Однако Сольдеу считается дорогим курортом, поэтому слишком бюджетных вариантов искать не стоит. Средние цены в городе:

обед на двоих – $24;

вода (1 л) – $0,8;

хлеб – $1,5;

яйца (10 шт) – $2,8;

сыр (1 кг) – $15,8;

колбаса (1 кг) – $23,7.

Опытные лыжники и сноубордисты мечтают побывать на курортах Швейцарии. Они славятся высокими и качественными трассами, скоростными подъемниками и невероятно комфортными погодными условиями. Видимо, поэтому они считаются еще и одними из самых дорогих горнолыжных зон мира.

Церматт выбирают для отпуска не только поклонники зимних видов спорта. Здесь созданы все условия для веселого и качественного отдыха: удобная инфраструктура, длинные пешеходные маршруты, катки под открытым небом, гостиницы, рестораны и элитные бутики.

"Высокий" сезон

Для Церматта присущ довольно умеренный климат. Лучше всего приезжать сюда с ноября по март. В этот период температура колеблется от +6 до -9 градусов и выпадает много снега. Летом температура может подниматься до +21.

Перелет

В Церматт из Киева нужно добираться двумя видами транспорта. Средняя продолжительность полета составляет около 5 часов. Стоимость дороги – от $117 до $272. Из аэропорта в городе Цюрих можно добраться до курорта прямым трансфером, который нужно забронировать заранее. Это известный "Ледовый экспресс", курсирующий прямо в горы. Его цена составляет $135, а при наличии туристической карты действует скидка в размере 50%.

Трассы

Церматт имеет несколько горнолыжных секторов, соединенных рядом подъемников. Общая протяженность трасс составляет более 360 километров. Их обслуживает 60 подъемников, 19 фуникулеров и железная дорога. Самая высокая точка курорта расположена на высоте 3104 метра. Однако большинство спусков начинаются с отметки в 2289. Для новичков здесь работает специализированная школа с профессиональными инструкторами. Есть детские лагеря и развлекательные комплексы.

Гостиницы

В высокий сезон стоимость размещения в Церматте значительно растет. Некоторые туристы останавливаются в отдаленных регионах и ежедневно ездят на курорт. Возможно, это дает какую-то экономию, однако дорога к трассам стоит очень не дешево. Средние цены на отели:

стандартный номер на двоих – от $108;

улучшенный номер с завтраками – от $128;

отели с системой all inclusive – от $359;

апартаменты полностью – от $130.

Питание

Церматт – это фешенебельный курорт с большим количеством роскошных ресторанов. Конечно, здесь можно найти более экономные варианты, однако их здесь немного. Средние цены:

обед на двоих – $37;

вода (1 л) – $0,9;

хлеб – $1,7;

яйца (10 шт) – $3,2;

сыр (1 кг) – $27;

колбаса (1 кг) – $26,5.

Французские горнолыжные курорты не уступают по качеству и популярности швейцарским или австрийским. На склонах Альп расположены десятки профессиональных и любительских спусков, а также все условия для комфортного отдыха.

Самым известным городом у подножия горы Монблан считается Шамони. Он окружен высокими скалами, на вершины которых ведут десятки подъемников и фуникулеров. Рядом – граница с Италией и Швейцарией.

"Высокий" сезон

Наибольшей популярностью Шамони пользуется с ноября по апрель. Однако даже в мае здесь еще есть работающие спуски. Но уровень комфорта в этот период значительно падает. Многие туристы приезжают сюда на рождественский отпуск. Погода здесь всегда достаточно умеренная, столбик термометра редко показывает ниже нуля. Территория защищена высокими горами от ветра, осадки зимой бывают часто.

Перелет

Удобнее всего к курорту ехать от аэропорта Женевы. Оттуда каждый день курсируют автобусы и поезда. Перелет из Киева будет стоить от $247 до $652. Трансфер в Шамони обойдется еще в $18-$59. Также можно добраться на такси, но здесь трудно заранее посчитать стоимость поездки. Точно понятно, что это будет примерно втрое дороже, чем ехать общественным транспортом.

Трассы

Шамони может похвастаться большим количеством разнообразных трасс – почти 70 маршрутов общей протяженностью 410 километров. Они разделены на 5 зон, каждая из которых имеет несколько уровней сложности. Всюду постоянно работают инструкторы, готовые помочь начинающим освоить новые для них виды спорта. Также рядом дежурят медицинские работники и спасатели.

Курорт обслуживают более 100 канатных дорог, фуникулеров и подъемников. По долине можно передвигаться на бесплатном автобусе.

Гостиницы

Цены в Шамоне несколько ниже, чем на соседних швейцарских курортах. Выбор гостиниц просто поражает. Но лучше всего селиться в домиках с видом на горы. Средняя стоимость размещения

стандартный номер на двоих – от $60;

улучшенный номер с завтраками – от $75;

отели с системой all inclusive – от $163;

апартаменты полностью – от $82.

Питание

В Шамоне очень много фермерских магазинов, предлагающих собственную продукцию. Чаще всего туристы покупают с собой невероятно вкусный местный сыр. Средние цены:

обед на двоих – $32;

вода (1 л) – $0,8;

хлеб – $2;

яйца (10 шт) – $2,8;

сыр (1 кг) – $12,6;

колбаса (1 кг) – $16,5.

Ранее OBOZREVATEL писал об интересных горнолыжных, пляжных и урбанистических курортах мира, куда можно поехать всей семьей.