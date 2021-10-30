Lonely Planet назвало топ-10 лучших направлений для отдыха в 2022 году

Надежда на то, что ограничения, связанные с пандемией, рано или поздно спадут, не покидает украинцев, которые привыкли не сидеть на месте, а открывать для себя мир. Свежий выпуск путеводителя Lonely Planet опубликовал 10 стран мира, которые нужно обязательно посетить в 2022 году, когда границы других стран будут для нас открыты.

OBOZREVATEL ниже приводит топ-10 мест на планете, где туристам из Украины настоятельно рекомендуют побывать.

1. Острова Кука

Сотрудники журнала Lonely Planet поставили архипелаг из 15 островов Тихого океана на первое место рейтинга туристических желаний. Такое отношение к этим экзотическим местам вызвано прекрасной инфраструктурой и красотой.

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2. Норвегия

Красота природа этой страны продолжает захватывать и восхищать туристов из разных стран мира. Одной из главных достопримечательностей здесь все же остаются фьорды – узкие, извилистые и глубоко врезающиеся в сушу морские заливы со скалистыми берегами.

3. Мавркиий

Несомненно это остров входит в топовый рейтинг райских островов Индийского океана. Здесь потрясающая флора и фауна, способная удивлять своей красотой и звуками природы ежечасно. Также на Маврикии расположен один из самых внушительных ботанических садов в мире.

4. Белиз

Государство в Центральной Америке порадует прекрасной погодой и комфортабельными отелями на берегу Карибского моря.

5. Словения

Будет справедливо заметить, что эта страна попадает в топ-фавориты бывалых путешественников. Небольшая территория государства позволяет сделать его максимально насыщенной и увлекательной, здесь время буквально несется в череде интересного досуга и вкусных ресторанов.

6. Ангилья

Если вы всегда хотели посмотреть вживую на аквамариновый цвет воды, то вам следует планировать отпуск на пляжи в восточной части Карибского моря. Здесь вы сможете полноценно отдохнуть и набраться меланина от солнца, но только если предпочитаете пассивный досуг без чрезвычайных приключений по острову.

7. Оман

Государство, ставшее притчей в языцех зимой 2020 года, когда туда в отпуск вместе с супругой отправился президент Владимир Зеленский. И недаром он открыл "мост" для украинцев в этом аравийском рае. Завораживающие виды и ближневосточное приветствие точно останутся в памяти на многие годы.

8. Непал

Гималайское государство, расположенное в Южной Азии давно привлекает европейцев, привыкших жить в апартаментах и каменных джунглях. Здесь множество экзотических мест, предметов быта, а также очень необычная кухня.

9. Малави

Малави – это озеро, которое славится грандиозными возможностями для сафари. Оно расположено на юге Африки и здесь в природных условиях обитают животные из приключенческих книг нашего детства.

10. Египет

Несмотря на демократичность и некую "попсовость" этого курорта, знаменитый журнал признает, что с ценой за предложение в ассортименте досуга в Египте вряд ли возможно конкурировать в других точках света.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ЕС назвали страны с наихудшей эпидемиологической ситуацией, куда не рекомендуется ехать в целях собственной безопасности.