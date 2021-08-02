Куда поехать в августе: Александр Педан назвал топ-3 локации в Украине для активного туризма

Ведущий реалити "Эксы" на Новом канале Александр Педан рассказал, что в Украине есть места, которые следует посетить в последний месяц лета 2021. Туристы, которые любят активный досуг, смело могут отправляться в село Мигия, Джарылгач и на Закарпатье.

Джарылгач является самым большим по площади необитаемым островом в заливе Черного моря. Его еще называют украинскими Мальдивами, сообщила OBOZREVATEL пресс-служба Нового канала (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Там путешественник найдет много безлюдных пляжей с белоснежным песком, где удастся насладиться красотой дикой природы. У побережья любят плавать дельфины, что не оставит равнодушным ни одного туриста.

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"Добраться на Джарылгач не так просто, но место однозначно того стоит. Советую плыть на катере или пароме из Скадовска. Не забудьте о палатках и всем необходимом для "дикого" отдыха", – объяснил звездный ведущий.

Закарпатье славится своей невероятной природой и климатом.

"Здесь можно посетить винодельни, сыроварни, оленьи и даже лягушачьи фермы. После ферм предлагаю заняться очень популярным в Европе спортом – хайкингом. Это длительные прогулки по горным и лесным тропам. В горах есть экодомики, их очень много – гуглите! Там можно остановиться на несколько ночей, оставить вещи и ходить по маркированным маршрутам. Можно подняться на Говерлу, или на Шпицы и Ребра", – сказал Педан по этому поводу.

А для любителей отдыха в кемпингах, еды, приготовленной на костре, в Николаевской области, возле Южного Буга, есть село Мигия. Здесь есть практически все активного туризма.

"Можно забронировать место в кемпинге и даже не везти с собой палатку. На территории есть волейбольная площадка, банька, мангалы, много зелени. А неподалеку – скалы, где можно заняться скалолазаньем. А река – идеальна для рафтинга", – резюмировал ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские тревел-блогеры и ведущие реалити "У кого больше?" на Новом канале Макс Узол и Оля Манько назвали топ-3 способа активного отдыха на Азовском море, благодаря которым удастся насладиться невероятными пейзажами. Квадроциклы, каяки или теплоход – варианты досуга, которые точно оставят много приятных воспоминаний в памяти.