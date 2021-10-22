Куда поехать на море зимой: как подобрать горящий тур онлайн на Putevka.ua

Всеукраинский агрегатор туров Putevka.ua рассказал о курортах, востребованных украинскими туристами в холодное время года, а также о том, как подобрать оптимальный тур.

Традиционно популярными остаются курорты Египта, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Все эти страны предлагают отличный сервис и прекрасную погоду. Несмотря на то, что Турция вряд ли сможет предложить зимой теплое море, всегда можно остановить выбор на Стамбуле с его впечатляющей атмосферой и архитектурой.

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Августовские и сентябрьские ураганы, свойственные карибам, отгремели, и зимой там настоящий рай: теплое море, чистые пляжи, тропическая растительность, морская кухня и, конечно, дайвинг. Так, для дайвинга, как любительского, так и профессионального уровня, особенно привлекательна Доминиканская республика или Доминикана — государство в восточной части острова Гаити.

Еще один дайверский рай — Республика Мальдивы, расположенная южнее Индии в Индийском океане. Его иногда называют "коралловым государством".

А точнее, Танзания — страна, расположенная на востоке Африканского континента на берегу Индийского океана. Кроме характерных для южных курортов пляжей и теплого моря туристы найдут здесь массу африканской экзотики: резьбу по дереву, традиционные маски, скульптура, утварь.

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