Airbnb назвал самые дешевые месяцы 2024 года для отпуска: как и когда бронировать жилье, чтобы сэкономить

С приходом 2024-го путешественники активно планируют туристические поездки на этот год. Для того чтобы помочь любителям путешествий сэкономить на жилье, компания Airbnb проанализировала цены на аренду в разные месяцы.

Видео дня

Аналитики определили, в какое время года можно сэкономить на жилье. Об этом сообщает Metro.

По данным Airbnb, лучше всего планировать поездку на начало года. В частности, март – самый дешевый месяц, а январь и февраль – самые выгодные, исходя из средней цены за ночь для любой продолжительности отдыха.

Однако если вы планируете путешествие на другой период 2024-го, обратите внимание на первые месяцы осени. Сентябрь и начало октября, как правило, предлагают широкий выбор вариантов по доступным ценам.

Также Airbnb поделился советами, которые следует использовать при поиске лучших предложений на платформе:

Категория "новые"

Посмотрите категорию "новые", в которой показаны дома, добавленные за последние 10 недель. Когда хозяева присоединяются к Airbnb, они часто устанавливают "хорошую цену", чтобы привлечь внимание к своим недавно размещенным объектам.

Специальные предложения

Также обратите внимание на "специальные предложения" на платформе, где хозяева могут заранее предоставить скидки гостям в зависимости от того, когда вы решите делать бронирование. Некоторые из них могут предложить даже более низкие цены для тех, кто бронирует в последнюю минуту или наоборот заранее.

Бронирование комнаты

Если вы готовы арендовать одну комнату, а не целое помещение, это еще один способ сэкономить деньги.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про рейтинг самых счастливых стран ЕС: кто на первом месте и почему Германия отстает из-за войны в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!