Куда украинцам не стоит ехать летом: туроператоры рассказали о главных подводных камнях

В преддверии лета большинство начинает планировать свой отпуск. Одни выбирают проверенные курорты, где отдыхают из года в год, а есть и те, кто впервые летит за границу или хочет провести свой уикенд в новом месте. Но далеко не в каждой стране сейчас безопасно для украинцев.

Так, одна из главных причин – это пандемия коронавируса. Для нас еще не все открыли свои границы. Например, до сих пор нельзя свободно посещать Индонезию, Индию, Испанию, Израиль и Италию. Однако существуют и другие факторы, по которым лучше повременить с путешествием.

О том, куда лучше не планировать свой отпуск летом 2021 года и как туристам обойти страны с обостренной политической ситуацией, читайте в материале OBOZREVATEL.

Вице-президент УАТА (Украинская ассоциация туристических агентств) Максим Дереза советует выбирать сезонные курорты, например, Турцию, Черногорию, Албанию, Кипр и т.д.

По его словам, отправляться в отпуск можно спокойно несмотря на пандемию. Однако перед тем, как его планировать, стоит убедиться, что страна открыта для туризма украинцам.

"В Украине опаснее проживать, чем за границей отдыхать. Сейчас путешествовать можно из-за того, что придерживаются всех правил безопасности: во время перелетов, переездов с места на место, нахождения в аэропортах, отелях и т.д." – рассказал вице-президент ассоциации.

Также Дереза акцентировал внимание на нескольких "опасных" странах. Так, не следует путешествовать туда, где есть военные конфликты, к примеру, Сирия, Северная Корея. Также нужно избегать африканских стран, где бушуют различные вирусы.

Турагент Кристина Бондарук рассказала OBOZREVATEL о всех тонкостях и подводных камнях, которые ждут туристов на таких курортах, как Шри-Ланка, ОАЭ и Мальдивы. Нужно обязательно обратить внимание на погоду и заранее разобраться с условиями въезда.

Шри-Ланка

Если вы давно мечтали посетить этот невероятный остров, тогда в летний период лучше не планировать туда свой отпуск. В начале июня начинается сезон дождей, а что касается океана, то он штормит еще с конца весны, поэтому спокойно поплавать вам точно не удастся, а вот большие волны безусловно привлекут профессиональных серферов.

Стоит заметить, что погода по месяцам на Шри-Ланке отличается в зависимости от региона, поэтому даже в летний период можно найти курорт, где осадков будет значительно меньше. Однако условия въезда в страну, связанные с пандемией, говорят о том, что пока поездку сюда стоит отложить.

Все путешественники должны пройти 14-дневный период пребывания только в определенных, т.н. Safe&Secure сертифицированных гостиницах, количество которых ограничено (только 52).

Также туристы должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до посадки на рейс в Шри-Ланку. Кроме того, по прибытии в страну нужно пройти не менее 2 ПЦР-теста, стоимость которых (40 USD), должна быть оплачена заранее, что также является одним из условий получения ланкийской электронной визы. Проведение тестирования обеспечивают упомянутые сертифицированные отели.

ОАЭ

Летом Эмираты встретят туристов палящим солнцем – столбик термометра может подниматься в этот период до +50 градусов. Однако нельзя однозначно сказать, что ехать сюда не рекомендуется, ведь некоторые путешественники могут не обращать внимания на погоду, когда узнают, что именно в этот период есть возможность отдохнуть в лучших отелях со значительной скидкой. Чтобы не терять поток туристов летом, отели опускают свои ценники до минимума.

Что касается эпидемиологической ситуации, то она там значительно лучше, чем в Украине, ведь жители строго следуют всем правилам дистанцирования, масочного режима и т.д. Но будьте готовы к тому, что нужно будет сдать тест для въезда не только перед поездкой, но и непосредственно после прилета в аэропорт ОАЭ.

Таиланд

Климат Таиланда преимущественно тропический, муссонного типа, характеризующийся теплой, сухой зимой и повышенной влажностью в летние месяцы. Именно из-за высокой влажности летом температура воздуха переносится гораздо хуже, она в этот период колеблется в районе от +29 до +32. Поскольку в Таиланде огромное количество островов и курортов, в соответствии с периодом можно подыскать регион, где дожди будут идти меньше. Например, больше всего осадков в июле регистрируется на острове Ко Чанг, тропические ливни идут почти весь месяц. Более комфортно будет в Паттайе – 10-12 дождливых дней в месяц.

Важно, что дожди в Таиланде кратковременные, поэтому кому-то они не принесут совсем никакого дискомфорта. А вот условия въезда в страну пока отталкивают пожалуй 95% туристов.

Все без исключения лица, которые планируют прибыть в Таиланд, должны предварительно получить сертификат на въезд (Certificate of Entry) и по прибытии пройти за свой счет карантин в одном из определенных тайским правительством гостиничных комплексов. Срок пребывания составляет не менее 10 дней для лиц, не получивших вакцину от COVID-19, и не менее 7 дней – для вакцинированных людей.

Мальдивы

Каждый из нас мечтает об отпуске в этом райском уголке. Но чтобы отдых полностью соответствовал картинкам с Google, стоит отметить, что с мая и до конца октября юго-западный муссон приносит дожди и штормы. Пасмурных дней летом действительно много, но дожди идут обычно ночью. Интересно, что поток туристов не значительно уменьшается даже летом, поскольку именно в период "низкого" сезона на Мальдивах есть возможность отдохнуть в гостиницах со скидками до 50%.

В целом, украинским туристам для путешествий доступны 16 популярных стран. Например, Северная Македония, Доминиканская Республика, Мексика, Занзибар, Албания и Черногория готовы принять путешественников без сдачи теста на коронавирус.

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