Клопы атакуют Европу: паразиты 'путешествуют' в чемоданах, на одежде и уже добрались до Великобритании

Проблема клопов постепенно расширяет свои границы: Великобритания в шаге от того, чтобы стать новой мишенью вредителей. По некоторым данным, эпидемия насекомых дошла до севера Манчестера, что вызывает беспокойство у экспертов.

Об этом сообщает издание Daily Star. Специалисты извещают о "тревожном количестве" клопов на фоне опасений, что вспышки в Париже распространятся на Соединенное Королевство.

В городской совет английского городка Лутон стали чаще поступать жалобы на жутких насекомых. "Служба борьбы с вредителями сейчас получает тревожное количество вызовов по клопам еженедельно", – заявило самоуправление. Городской совет опубликовал рекомендации, как подготовить свои дома к "лечению". Однако они предупредили, что нет "безграничных ресурсов" для решения проблемы.

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Натали Бунгай из Британской ассоциации по борьбе с вредителями (BPCA) сказала, что сезонное увеличение численности насекомых, поскольку больше людей путешествует в летние месяцы, не является чем-то необычным. "Во время COVID-19 произошел спад из-за отсутствия глобальных путешествий, – объяснила она. – Так что любое увеличение сейчас может быть возвращением в нормальное положение вещей, когда все снова могут свободно путешествовать".

После вспышки во Франции британцы боятся, что они следующие. На этой неделе в Манчестере заметили маленькое насекомое, которое ползало по окну автобуса, лишь через несколько дней после того, как пассажирка лондонского метро увидела клопа на своей ноге. Однако позже Адам Джусон из компании Merlin Environmental, занимающейся борьбой с вредителями, опроверг утверждение, что насекомое на самом деле один из клопов.

Фотография жука в автобусе была загружена на X (Twitter) с подписью: "Быстро сделайте что-нибудь с этим". Компания FirstBus, которая управляет службой общественного транспорта, ответила: "Это действительно вызывает беспокойство, и мы приносим свои извинения".

Эксперты считают, что Британия не готова к нашествию постельных клопов, пишет издание Daily Mail. Профессор Люси Истхоуп, работавшая над реакцией на глобальные события, включая атаки 11 сентября и 7 сентября, пожар в Гренфелл-тауэр и COVID-19, поделилась суровым предупреждением на фоне растущих опасений.

На своей странице в X, она написала: "Я говорю вам… Британия не готова к эпидемии постельных клопов". Во втором твите эксперт рассказала, как она однажды пережила вспышку постельных клопов в Ноксвилле, штат Теннесси, добавив: "Чтобы избавиться от них, должно пройти много времени. Выбросить матрас недостаточно".

Комментарии профессора Истгоупа поступили после того, как мэр Лондона Садик Хан заявил, что эта проблема является "настоящим источником беспокойства". Он связался с официальными лицами в Париже после того, как французскую столицу охватила вспышка насекомых, о присутствии которых сообщалось в школах, поездах, больницах и кинотеатрах.

Ранее OBOZREVATEL писал о нашествии клопов в Париже и как Франция решает проблему.

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