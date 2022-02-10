Как выглядят заброшенные объекты Олимпиады 1984 года в Сараево. Жуткие фото

Спортивные объекты в столице бывшей Боснии и Герцеговины городе Сараево, где в 1984 году прошли Зимние Олиймпийские игры, уже много лет пустуют. Стадионы, гостиница и дороги начали медленно крушиться под гнетом времени и природы вокруг них.

Иногда на заброшенные здания забредают вандалы, фотографы и обычные любители пощекотать нервы, чтобы своими глазами увидеть эту жуткую картину. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как сейчас выглядит место, где в 1984 году собрались самые лучшие спортсметы мира.

Отметим, что в 1992 году Сараево оказалось в центре войны. Сначала столица была осаждена силами Югославской народной армии, а затем вооруженными силами Республики Сербской и так называемыми русскими добровольцами.

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Во время боевых действий на территории построенных спортивных и туристических объектов, в частности отеля, казнили людей, что, вероятно, и явилось причиной того, что недалеко оттуда появилось кладбище.

В это время, гостиница, построенная для туристов и спортсметов Олиймпийских игр превратили в тюрьму, где убивали людей, а впоследствии и вовсе забросили ее.

Стены здания стали чернеть и осыпаться, ведь за ними больше никто не ухаживал.

Внутри взведенных залов для проведения спортивных соревнований ситуация не лучше. Почти повсюду на полу валяются кирпичи, которые выбили из конструкции, создав дыры.

Коридоры между комнатами, по которым когда-то ходила спортивная элита мира, сейчас в полуразвалившемся состоянии. С них посыпалась краска и побелка.

Снаружи постройки поросли деревьями, травой и сорняками.

Спортивные объекты, которые возвели на территории комплекса, потеряли свой презентабельный внешний вид из-за бомбежки и течения времени.

Об Олимиаде в Сараево сейчас напоминает только несколько разрушенных знаков и надписей.

Интересно, что заброшенным зданиям нашли применение уличные художники. Можно заметить, что на месте бывших трасс, дорог для бобслея и даже на домах есть множество разноцветных рисунков и граффити.

Напомним, что Зимняя Олимпиада 1984 года принесла спортсменам из СССР 6 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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