Как выглядят заброшенные объекты Олимпиады 1984 года в Сараево. Жуткие фото

Катерина Малай
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Как выглядят заброшенные объекты Олимпиады 1984 года в Сараево. Жуткие фото

Спортивные объекты в столице бывшей Боснии и Герцеговины городе Сараево, где в 1984 году прошли Зимние Олиймпийские игры, уже много лет пустуют. Стадионы, гостиница и дороги начали медленно крушиться под гнетом времени и природы вокруг них.

Иногда на заброшенные здания забредают вандалы, фотографы и обычные любители пощекотать нервы, чтобы своими глазами увидеть эту жуткую картину. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как сейчас выглядит место, где в 1984 году собрались самые лучшие спортсметы мира.

Отметим, что в 1992 году Сараево оказалось в центре войны. Сначала столица была осаждена силами Югославской народной армии, а затем вооруженными силами Республики Сербской и так называемыми русскими добровольцами.

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Спортивные объекты в Сараево уже много лет резвятся.

Во время боевых действий на территории построенных спортивных и туристических объектов, в частности отеля, казнили людей, что, вероятно, и явилось причиной того, что недалеко оттуда появилось кладбище.

Недалеко от отеля есть кладбище

В это время, гостиница, построенная для туристов и спортсметов Олиймпийских игр превратили в тюрьму, где убивали людей, а впоследствии и вовсе забросили ее.

Отель во время войны превратили в тюрьму

Стены здания стали чернеть и осыпаться, ведь за ними больше никто не ухаживал.

Стены здания стали чернеть и осыпаться

Внутри взведенных залов для проведения спортивных соревнований ситуация не лучше. Почти повсюду на полу валяются кирпичи, которые выбили из конструкции, создав дыры.

Внутри взведенных залов на полу валяются кирпичи
В стенах гостиницы казнили людей

Коридоры между комнатами, по которым когда-то ходила спортивная элита мира, сейчас в полуразвалившемся состоянии. С них посыпалась краска и побелка.

Коридоры между комнатами сейчас в полуразвалившемся состоянии

Снаружи постройки поросли деревьями, травой и сорняками.

Снаружи здания поросли деревьями и сорняками

Спортивные объекты, которые возвели на территории комплекса, потеряли свой презентабельный внешний вид из-за бомбежки и течения времени.

Спортивные объекты потеряли свой презентабельный внешний вид из-за бомбежки

Об Олимиаде в Сараево сейчас напоминает только несколько разрушенных знаков и надписей.

Об Олимиаде в Сараево сейчас напоминает несколько полуразрушенных знаков и надписей

Интересно, что заброшенным зданиям нашли применение уличные художники. Можно заметить, что на месте бывших трасс, дорог для бобслея и даже на домах есть множество разноцветных рисунков и граффити.

Можно заметить, что на месте бывших трасс и дорог для бобслея есть множество граффити.

Напомним, что Зимняя Олимпиада 1984 года принесла спортсменам из СССР 6 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Зимняя Олимпиада 1984 года принесла спортсметам из СССР 6 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядит заброшенный парк развлечений, который начали сравнивать с Припятью. Он был уничтожен 16 лет назад смертельным ураганом "Катрина".