Как в Чернобыле: в США показали жуткий парк развлечений. Фото и видео

Парк развлечений Six flags в Новом Орлеане начали сравнивать с Припятью после того, как в сеть попали фото заброшенных домов и аттракционов. Он был уничтожен 16 лет назад смертельным ураганом "Катрина".

Об этом рассказало издание Daily Star, сравнив разрушенную территорию с пресловутым местом аварии на украинской ЧАЭС 26 апреля 1986 года. О Six flags даже сняли документальный фильм "Closed for storm", который рассказывает его трагическую историю (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

В августе 2005 года Six flags полностью затопило водой, что вывело из строя все электричество. Сильный ветер выбил стекла на окнах и разбросал по улице вещи людей, которые разбегались, прячась по домам.

После того как вода отступила, место превратилось в пустырь. Площадь 566 кв. м осталась убежищем для бездомных, фотографов и подростков, которые любят экстрим.

Перед входом в парк до сих пор висит табличка "закрыто на шторм", а при поиске в интернете выбивает значок "закрыто навсегда". Его несколько раз пытались восстановить или продать, но каждый раз планы местных чиновников или покупателей срывались.

Местные рассказывают, что это проклятое место, поэтому на нем никогда не построят что-то лучшее. Говорят даже, что на территории видели призраков погибших во время урагана.

Попасть туда можно только тайком, ведь официального разрешения приходится ждать от властей несколько месяцев. Местные блогеры пробираются за ограду ночью, чтобы пощекотать нервы, и снять парк изнутри.

Также OBOZREVATEL писал об аварии в одесском парке развлечений. Один из аттракционов вышел из строя и упал на землю.