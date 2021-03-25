10 речей, які потрібно знати перед поїздкою на Кіпр

З 1 квітня один із найсонячніших і найтепліших островів Середземного моря Кіпр відкриває свої кордони для українців.

Мандрівникам не потрібно буде проходити карантин після прильоту, досить надати негативний ПЛР-тест. Але на острові є свої нюанси, які можуть залишити неприємні враження від відпочинку, якщо їх не врахувати. OBOZREVATEL зібрав головні поради, які необхідно знати перед польотом на Кіпр.

1. Збираючись відпочивати на Кіпрі, краще брати з собою саме євро, оскільки країна входить до ЄС. Готівку можна привезти і в доларах, але потім їх доведеться обмінювати на місці за невигідним курсом. Крім того, в місцевих обмінниках часто стягується додаткова комісія. Також можна розплачуватися на острові банківськими картками – їх приймають практично скрізь.

2. Туристи можуть ввозити на Кіпр без сплати мита фото- і відеокамери, спортивний і кемпінговий інвентар. Обмеження існують щодо алкоголю й сигарет. Так, не можна перевозити з собою більше ніж 50 сигар або 200 сигарет, більш як один літр міцних спиртних напоїв, 0,75 л вина. Не можна брати з собою і пляшечки парфумів понад 300 мл.

3. Варто врахувати, що в північній частині Кіпру державною мовою є турецька, а в південній – грецька. Це пов'язано з окупацією частини острова турецькою владою. Так, на Кіпрі не рекомендується розмовляти про політику, оскільки Турецька Республіка Північного Кіпру визнана тільки Туреччиною, для решти світу – це частина Рспубліки Кіпр. Проте пересуватися островом мандрівникам можна без обмежень, маючи при собі закордонний паспорт. Також не варто боятися мовних бар'єрів: у курортних містах часто говорять англійською мовою.

4. Важливо знати, що на острові лівосторонній рух. Якщо ви вирішили взяти автомобіль напрокат, то ніколи не залишайте ввімкненим двигун, навіть якщо збираєтеся вийти з машини всього на хвилину. А якщо під час руху на трасі будь-хто попросить вас зупинитися, не робіть цього доти, доки не доїдете до "зони обслуговування".

5. На території країни використовуються електричні розетки "британського" формату – з трьома отворами. Тому варто потурбуватися заздалегідь про адаптер для зарядки телефонів, ноутбуків та інших девайсів.

6. На Кіпрі не варто турбуватися про якість води, як, наприклад, у Єгипті. На острові можна не тільки чистити зуби водопровідною водою, але і спокійно її пити.

7. У країні досі є заклади, куди дозволено входити тільки чоловікам. І це не сумнівні розважальні клуби "для дорослих", а окремий розряд кав'ярень.

8. 2% площі Кіпру – суверенна територія Великобританії, на якій розташовано військові бази. Тому будьте обережні: якщо ви випадково сфотографуєте військові об'єкти, можете сильно "вляпатися" і виправдовуватися доведеться вже на законодавчому рівні.

9. Порівняно з іншими середземноморськими країнами на Кіпрі досить безпечно в плані поширення звірів. Тут немає великих хижаків і небезпечних морських мешканців, але водяться різноманітні змії, павуки й таргани. Змій на острові завжди було досить багато. За легендою, з Єгипту ще в IV столітті масово почали завозити кішок спеціально для боротьби з цими плазунами.

10. Вивіз антикваріату з Кіпру заборонений, і будь-яка спроба порушення закону карається великими штрафами або арештом.

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