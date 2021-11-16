Испания усложнила въезд для туристов из Украины. Новые правила
Украинским путешественникам, не прошедшим вакцинацию от COVID-19, с 15 ноября усложнили въезд в Испанию. Власти страны переместили Украину в список стран риска, который обновляется раз в неделю.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Испании. Подробнее о новых правилах, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Согласно старым правилам, украинским туристам можно было въезжать на территорию Испании без вакцинации и карантина, только при условии заполненной анкеты о здоровье перед вылетом.
Теперь, с 15 ноября, путешественники из Украины должны быть вакцинированными от коронавируса. А действие сертификата после вакцинации начнется через 14 дней с получения прививки. При этом тесты и карантин не потребуется.
К слову, в Испании признаны Всемирной организацией здравоохранения такие же вакцины, как и в Украине:
AstraZeneca, включая Covishield;
Moderna;
Pfizer-BioNTech;
Sinovac (Coronavac);
Sinopharm BIBP;
Johnson & Johnson / Janssen;
COVAXIN (Bharat Biotech International Ltd).
Однако, не стоит спешить расстраиваться на счет полетов в теплую страну невакцинированным украинцам. Они также смогут полететь в Испанию, но при некоторых условиях.
Так, как Украина входит в особый список МВД Испании, то украинские туристы без вакцинации смогут въехать в европейскую страну при условии предъявлении ПЦР-теста, действующий 72 часа или экспресс-теста на антиген (48 часов). На момент въезда документ о тестировании должен быть действителен.
По-прежнему остается правило, чтобы въехать в Испанию, нужно заполнить анкету о здоровье и получить QR-код, вне зависимости от возраста. После, предъявить перед вылетом и после прибытия в Испании.
Что касается путешествий в Испанию с детьми, то ребенку до наступления 12 лет можно лететь в страну в сопровождении взрослых, без вакцинации и тестов. От них лишь будет требоваться заполнение анкеты о здоровье и получение QR-кода.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Индия впервые за 18 месяцев открыла свои границы для туристов. В страну будут пускать только тех граждан, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса и получили отрицательный результат ПЦР-теста.