Испания усложнила въезд для туристов из Украины. Новые правила

Украинским путешественникам, не прошедшим вакцинацию от COVID-19, с 15 ноября усложнили въезд в Испанию. Власти страны переместили Украину в список стран риска, который обновляется раз в неделю.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Испании. Подробнее о новых правилах, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Согласно старым правилам, украинским туристам можно было въезжать на территорию Испании без вакцинации и карантина, только при условии заполненной анкеты о здоровье перед вылетом.

Видео дня

Теперь, с 15 ноября, путешественники из Украины должны быть вакцинированными от коронавируса. А действие сертификата после вакцинации начнется через 14 дней с получения прививки. При этом тесты и карантин не потребуется.

К слову, в Испании признаны Всемирной организацией здравоохранения такие же вакцины, как и в Украине:

AstraZeneca, включая Covishield;

Moderna;

Pfizer-BioNTech;

Sinovac (Coronavac);

Sinopharm BIBP;

Johnson & Johnson / Janssen;

COVAXIN (Bharat Biotech International Ltd).

Однако, не стоит спешить расстраиваться на счет полетов в теплую страну невакцинированным украинцам. Они также смогут полететь в Испанию, но при некоторых условиях.

Так, как Украина входит в особый список МВД Испании, то украинские туристы без вакцинации смогут въехать в европейскую страну при условии предъявлении ПЦР-теста, действующий 72 часа или экспресс-теста на антиген (48 часов). На момент въезда документ о тестировании должен быть действителен.

По-прежнему остается правило, чтобы въехать в Испанию, нужно заполнить анкету о здоровье и получить QR-код, вне зависимости от возраста. После, предъявить перед вылетом и после прибытия в Испании.

Что касается путешествий в Испанию с детьми, то ребенку до наступления 12 лет можно лететь в страну в сопровождении взрослых, без вакцинации и тестов. От них лишь будет требоваться заполнение анкеты о здоровье и получение QR-кода.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Индия впервые за 18 месяцев открыла свои границы для туристов. В страну будут пускать только тех граждан, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса и получили отрицательный результат ПЦР-теста.