'Им нужны только деньги': туристы из России устроили истерику из-за 'притеснений' в Крыму и вспомнили Сталина

Граждане страны-террориста продолжают ездить на отдых в аннексированный Крым, но не все рады их там видеть. Так, в оккупированном Судаке продавщица одного из магазинов назвала туристов из РФ "оккупантами", кем они и являются. Естественно, россиянам такие "притеснения" ой как не понравились – дело закончилось полицией.

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Смелая женщина, которая честно высказалась в адрес непрошеных гостей, даже после составления протокола не стала отказываться от своих слов. Это буквально взбесило россиян. Об инциденте рассказали на пропагандистском ресурсе Дзен, где российские комментаторы принялись поддерживать "обиженных" соотечественников, а также призывать посадить продавщицу в тюрьму за "фашизм".

Пропагандисты рассказывают, что семья туристов зашла в магазин одежды, чтобы посмотреть и примерить вещи. Их поведение (не уточняется, какое именно) якобы разозлило продавщицу, которая в итоге назвала отдыхающих "оккупантами" и "обвинила во всех бедах Крыма".

"Почему меня и мою семью унижают на российском курорте, в моей стране?" – возмутилась "пострадавшая", которая, судя из ее слов, считает украинский полуостров частью России.

Российские псевдоэксперты тем временем призывают туристов из страны-террориста реагировать на такие инциденты предельно жестко, поскольку "оскорбления и проявления агрессии категорически недопустимы и требуют огласки". Вот только реальные агрессоры в данном случае выдают себя за жертв.

"Спускать оскорбления никак нельзя, необходимо обнародовать каждый такой случай. Некоторые жители Крыма, не принявшие воссоединение с Россией, зачастую позволяют себе агрессивные высказывания", – выдал крымский коллаборант Александр Талипов.

А вот в комментариях, следуя всем канонам пропагандистской методички, украинку, которая не боится называть вещи своими именами, уже успели окрестить "фашисткой и нацисткой". Продавщице буквально желают смерти, призывают посадить ее в тюрьму, а ее магазин сжечь. Россияне, которые возмутились "агрессией" крымчанки, на полном серьезе ностальгируют за сталинской эпохой, когда таких "диверсий" не было за счет жестоких репрессий.

"Вот таких в прошлом веке не добили, пожалели, теперь имеем что имеем", "Магазин закрыть, а эту швабру в тюрьму. А может она наводчица", "Чемодан, вокзал, вон из России в Киев", "Сажать надо таких, это враги", "Таких агрессоров нужно знать в лицо. И держать на контроле", "Не надо насилия! Официально сделать фото пронацистских лиц и с Ф.И.О. и названием магазина разместить на баннерах в городе. Один из которых, со стрелкой, разместить около самого магазина. Подпись – "Я поддерживаю Украину и фашизм". Поверьте, либо сгорит, либо закроется. Но лица сразу пропадут", "Таких недопатриотов нужно пресекать на месте и отправлять навсегда к своим кураторам без права на возвращение", – пишут "великие гуманисты".

Как писал OBOZREVATEL ранее, несмотря на все заявления оккупационных администраций в Крыму, курортный сезон-2023 на полуострове не задался. Местным отелям уже пришлось снизить цены на 40%, и все равно отдыхающие не заполнили и половины свободных мест.

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