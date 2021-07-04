Жилье от 80 грн/сутки, но в море – медузы: блогер рассказал о бюджетном отдыхе на курорте Черного моря

Курортный поселок Хорлы (Херсонская область) на Черном море может порадовать отдыхающих теплой водой, компактностью и бюджетными ценами. Из минусов – медузы, которых на побережье бывает достаточно много, и морская трава, которую убирают только вблизи береговой линии.

Населенный пункт находится на полуострове, на который ведет одна живописная дорога. Центральный пляж там один, где и собирается большинство туристов, хотя есть и "дикие" пляжи, где людей поменьше. Об этом на своем YouTube-канале рассказал блогер Евгений Панюта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Хорлах также размещен морской порт, который давно не функционирует.

Отдых на этом курорте блогер назвал очень бюджетным. Кроме того, по его мнению, за последние два года пляжная зона поселка преобразилась в лучшую сторону.

Видео дня

Что касается цен, то аренда шезлонга на весь день обойдется в 100 грн, на полдня – 50 грн, катамаран на час можно взять за 200 грн (на полчаса – наполовину дешевле). Кукурузу на пляже можно купить за 15 гривен.

Цены на проживание одного человека на июль начинались от 80 грн в сутки. Как отметил блогер, в Хорлах можно арендовать приличный номер за 500-650 гривен, но к морю будет близко и если снять дешевые варианты – 10-15 минут пешком.

Панюта отметил, что Хорлы – это место, где он познакомился с медузами. Там их бывает очень много, но все зависит от сезона.

Хотя побережье центрального пляжа очищено, иногда под водой попадается морская трава "камка" (взморник морской). Чем дальше от берега, тем его больше.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

в курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) на Азовском море пожаловались на нашествие комаров. Отдыхающим советуют позаботится о защите от этих насекомых.